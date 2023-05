Κέρδισε σε τηλεπαιχνίδι 112.000 ευρώ και το κράτησε μυστικό για ένα χρόνο από την οικογένειά του

Ένας νεαρός άνδρας, που κέρδισε το ποσό των 99.000 λιρών (περίπου 112.000 ευρώ) σε ένα τηλεπαιχνίδι - κουίζ του ITV, αποκάλυψε πώς κατάφερε να κρατήσει τα χρήματα «μυστικά» από την οικογένειά του για έναν ολόκληρο χρόνο.

Ο Daniel O'Halloran, από το Bebington του Wirral της Βρετανίας, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να το πιστέψει όταν πήγε σπίτι του με το τζακπότ μετά την εμφάνισή του στο 1% Club το 2022.

Το τηλεπαιχνίδι, το οποίο παρουσιάζει ο κωμικός Lee Mack, δοκιμάζει τη λογική και την κοινή λογική των διαγωνιζομένων του - με έναν τυχερό νικητή από τους 100 να φεύγει με μια μικρή... περιουσία.

Ο 24χρονος αρνήθηκε την ευκαιρία να φύγει με μόλις 10.000 λίρες και αντ' αυτού τα ρίσκαρε όλα για το μεγάλο βραβείο.

Μιλώντας στην εφημερίδα Chester Standard, ο νεαρός εξήγησε πώς κράτησε το πραγματικό μέγεθος των κερδών του μυστικό από την οικογένειά του για σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο -ενημέρωσε μόνο τη γιαγιά του για το μεγάλο κέρδος.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το επεισόδιο όπου ρίσκαρε για το μεγάλο βραβείο μαγνητοσκοπήθηκε στο Μάντσεστερ τον Ιούλιο του 2022, αλλά προβλήθηκε από το ITV στις 29 Απριλίου.

The face of a man who’s one step closer to doing a cheeky girls dance on national TV #the1percentclub pic.twitter.com/4miwzpnTwZ

— The 1% Club (@1PercentClubITV) April 29, 2023