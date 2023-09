Ινδία: Επιβάτες πηδούν από την αποβάθρα μέσα στο κινούμενο τρένο για να το προλάβουν

Η πόλη Μουμπάι της Ινδίας μετρά πάνω από 15 εκατομμύρια κατοίκους και όπως θα δείτε και σε βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, όταν οι πολίτες δεν προλαβαίνουν το τρένο, απλά πηδούν μέσα.

Americans men: I’m not getting out of my seat to let that pregnant woman sit down on the train.

Indian Women in Mumbai: **Run onto a moving train just to get home**

As an American, I admit that we are spoiled brats. We take things for granite and expect things that many people… pic.twitter.com/7Ej73c0W7c

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 17, 2023