Η γέφυρα που πολύ λίγοι θα αποφάσιζαν να διασχίσουν (βίντεο)

Υπάρχουν γέφυρες που μπορεί να μας προκαλούν άγχος, ειδικά αν δεν είναι κατασκευασμένες με… γερά θεμέλια. Όταν βλέπουμε μια τέτοια ίσως μας πιάσει ένας ίλιγγος και δυσκολευόμαστε να σκεφτούμε τον εαυτό μας να την διασχίζει.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας τέτοιας γέφυρας είναι αυτή που βρίσκεται στον δρόμο για την κορυφή του βουνού Nimbus στον Καναδά. Μόνο και μόνο η εικόνα της μας αγχώνει, φανταστείτε να χρειαζόταν να τη διασχίσουμε κιόλας.

Ωστόσο μάλλον για τους ορειβάτες είναι απαραίτητη προϋπόθεση αν θέλουν να καυχηθούν ύστερα ότι κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή. Οπότε κάποιοι θα τη διασχίσουν.

Η γέφυρα που βρίσκεται σε ύψος 620 μέτρων και στηρίζεται σε δύο κορυφές του εντυπωσιακού βουνού Nimbus, κόβει την ανάσα. Βρίσκεται κοντά στο Γκόλντεν, στη Βρετανική Κολομβία, και απαιτείται βόλτα με ελικόπτερο για να το επισκεφθείτε. Μετά από τη γέφυρα οι τολμηροί θα πρέπει να κάνουν μια πεζοπορία 2,5 χιλιομέτρων για να φτάσουν στην κορυφή του βουνού.

⛰️ Would you? This is what it’s like to cross the Mt. Nimbus via ferrata suspension bridge at 600 metres (1970 feet) in the sky! 📷: @cmh_heli 📍: Bobbie Burns Lodge, @hellobc #cmhheli #ExploreBC #ExploreCanada pic.twitter.com/fSS1lNloog

— Canada (@ExploreCanada) May 29, 2018