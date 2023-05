Γυναίκα ζει στο ίδιο σπίτι εδώ και 104 ολόκληρα χρόνια

Η Έλσι Άλκοκ ζει στο ίδιο σπίτι από τότε που γεννήθηκε στη Βρετανία, εδώ και 104 ολόκληρα χρόνια. Η ίδια δηλώνει ότι δεν έχει επιθυμήσει ποτέ να αλλάξει σπίτι.

«Αυτό είναι το σπίτι μου και έχει απεριόριστη αξία για μένα», τονίζει.

Η Άλκοκ, η οποία γεννήθηκε το μακρινό 1918, έχει βιώσει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα, όπως τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, την κυριαρχία διαφόρων μοναρχών, ενώ έχει δει να αλλάζουν 25 Βρετανοί πρωθυπουργοί.

Το σπίτι που βρίσκεται στην Μπάρκερ Στριτ στο Χιουθγουέιτ του Νοτς αρχικά το ενοικίαζε ο πατέρας της, ο οποίος ήταν ανθρακωρύχος, από το 1902.

Δυστυχώς, η μητέρα της Έλσι πέθανε από πνευμονία όταν εκείνη ήταν 14 ετών.

Η Έλσι παντρεύτηκε τον Μπιλ και μετά τον θάνατο του πατέρα της το 1949, έγιναν οι περήφανοι ιδιοκτήτες του σπιτιού στη δεκαετία του ’60.

Η Έλσι έχει δύο παιδιά, έξι εγγόνια και 29 δισέγγονα, αλλά επιμένει να μένει στο σπίτι της.

