Γυναίκα ήρθε σε οργασμό κατά τη διάρκεια συναυλίας της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της πέμπτης συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι από την ορχήστρα την Παρασκευή 28 Απριλίου στο Walt Disney Concert Hall, αρκετοί παρευρισκόμενοι στη συναυλία ισχυρίστηκαν ότι άκουσαν ένα άτομο να έχει έναν «δυνατό οργασμό».

«Όλοι γύρισαν να δουν τι συμβαίνει», δήλωσε η Μόλι Γκράντ στους LA Times. Η ίδια καθόταν στον εξώστη κοντά στο άτομο που φέρεται να έκανε τον θόρυβο και δήλωσε: «Είδα την κοπέλα αφού είχε συμβεί, και υποθέτω ότι είχε οργασμό γιατί ανέπνεε βαριά και ο σύντροφός της χαμογελούσε και την κοιτούσε σαν μια προσπάθεια να μην την ντροπιάσει». «Ήταν πολύ όμορφο», πρόσθεσε.

Λίγο μετά το συμβάν, και άλλοι μοιράστηκαν την εμπειρία τους στο Twitter.

Ένα υποτιθέμενο ηχητικό απόσπασμα της στιγμής άρχισε να κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην ηχογράφηση ακούγεται κάποιος να φωνάζει κατά τη διάρκεια μιας μουσικής εκτέλεσης, γράφει ο Independent και προσθέτει πως μέλη του κοινού επιβεβαίωσαν ότι αυτό που άκουσαν ήταν παρόμοιο με την ηχογράφηση.

This is apparently the audio of a woman orgasming during an LA philharmonic performance. https://t.co/cBWSZzQaCj

— Sweety Boy (@wiife_material) April 30, 2023