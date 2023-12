Γονείς έμειναν άφωνοι με αυτά που ζήτησε η κόρη τους από τον Άγιο Βασίλη

Σε μια αξιοσημείωτη επίδειξη υψηλών φιλοδοξιών και σύγχρονων προτιμήσεων, η χριστουγεννιάτικη λίστα ενός 13χρονου κοριτσιού άφησε τους γονείς της εντελώς άφωνους. Μια γυναίκα μοιράστηκε τη χειρόγραφη λίστα επιθυμιών της ανιψιάς της σε μια κοινωνική πλατφόρμα, αποκαλύπτοντας μια συλλογή από 43 πολυτελή και διαφορετικά αντικείμενα, που κυμαίνονται από high-end τεχνολογικά gadgets μέχρι επώνυμα προϊόντα μόδας και ομορφιάς.

Η λίστα, με τίτλο «My 2023-2024 Xmas wish list», ξεκινάει το «Dior lip oil», που κοστίζει περίπου 37 ευρώ. Η λίστα επιθυμιών είναι μια ζωντανή αντανάκλαση του πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί σε σχέση με τις απλούστερες επιθυμίες των προηγούμενων γενεών, οι οποίες μπορεί να λαχταρούσαν πιο απλά δώρα.

Μεταξύ των αντικειμένων, η νεαρή έφηβη συμπεριέλαβε αιτήματα για «πολύτιμους λίθους δοντιών» και ένα «bodyboard». Ο κατάλογος δείχνει επίσης μια σημαντική στροφή από τα παραδοσιακά εφηβικά δώρα σε πιο εξελιγμένα προϊόντα. Εξέφρασε την επιθυμία της για μια σειρά από προϊόντα της Apple, όπως ένα Apple Watch, ένα MacBook Pro, ένα νέο iPad και AirPods, που αντιστοιχούν σε μια σημαντική οικονομική δαπάνη.

Εκτός από τα τεχνολογικά gadgets, η λίστα επιθυμιών περιλαμβάνει διάφορα ρούχα Nike. Δεν σταμάτησε εκεί, έδειξε επίσης μια προτίμηση στην πολυτέλεια με αιτήματα για «άρωμα Gucci», διάφορα «δαχτυλίδια» και μια «μεταξωτή μαξιλαροθήκη».

all she would get 😛 pic.twitter.com/GBbX1IlFAm

— 🅢🅐🅝🅣🅐 🅑🅔🅔™ (@bitchbi45) December 17, 2023