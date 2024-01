Γιατί οι Αμερικανοί αγοράζουν ημερολόγια του 1996 και όχι του 2024

Τα ημερολόγια του 1996 κάνουν θραύση στις ΗΠΑ και ορισμένα από αυτά έφτασαν να πωλούνται ακόμη και για 100 δολάρια στο διαδίκτυο και αυτό γιατί, μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν και φέτος, αφού οι δύο χρονιές, 1996 και 2024, είναι ακριβώς ίδιες.

Το 2024 και το 1996 είναι και τα δύο δίσεκτα έτη, δηλαδή έχουν 366 ημέρες και η Πρωτοχρονιά τους πέφτει ημέρα Δευτέρα. Και οι ομοιότητες δεν σταματούν εκεί, καθώς και οι δύο ήταν Ολυμπιακές χρονιές (το 1996 στην Ατλάντα, το 2024 στο Παρίσι) και χρονιές προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ

Πολλοί Αμερικανοί φέρεται να κάνουν μέχρι και.. ανασκαφές σε σοφίτες και υπόγεια, αναζητώντας τον ξεχασμένο «θησαυρό», δηλαδή κάποιο παλιό ημερολόγιο, για να το πουλήσουν.

Just FYI, if you have this 1996 Jonathan Taylor Thomas calendar, the dates match up with 2024, so you can use it again. pic.twitter.com/c6Fhk6amJ2

