Euro 2024: Περπάτησε από τη Γλασκώβη έως το Μόναχο και πέτυχε τον υπέροχο σκοπό του!

Ήθελε να το κάνει για να στηρίξει όλους τους άνδρες και να συγκεντρώσει χρήματα για οργανισμούς επίβλεψης της ψυχικής υγείας. Και τα κατάφερε! Και μας συγκίνησε όλους! Ο φοβερός Κρεγκ Φέργκιουσον έφτασε στο Μόναχο μια μέρα πριν την έναρξη του Euro 2024, έχοντας περπατήσει από τη Γλασκώβη!

Όταν το σώμα και τα πόδια τού «φώναζαν» να σταματήσει, εκείνος απλά συνέχιζε.

Γιατί, ο πιο δυνατός μυς του ανθρώπου είναι ο νους. Και γι’ αυτό όταν ο νους μπαίνει σε σκοτεινά μονοπάτια μπορούν να προκύψουν πολύ σοβαρά προβλήματα.

Για την πρόληψη αυτών των προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους περπάτησε, τιμώντας όλους τους άνδρες, ο Κρεγκ Φέργκιουσον. Θέλησε να κάνει κάτι που θα σημαδέψει τη ζωή του και θα ευαισθητοποιήσει και τα κατάφερε.

Περπάτησε από τη Γλασκώβη έως το Μόναχο, προλαβαίνοντας και τη σέντρα του αγώνα της Σκωτίας με τη Γερμανία το βράδυ της Παρασκευής. Και μόλις έφτασε στη γερμανική πόλη τον υποδέχθηκαν με επευφημίες, αγκαλιές και… σαμπάνια.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Craig Ferguson has arrived in Munich after his 1,000 mile walk from Glasgow all in the name of raising money for men's mental health.

A remarkable achievement! 👏pic.twitter.com/uLi58IfICa

— The Sportsman (@TheSportsman) June 13, 2024