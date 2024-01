Επιβάτης αεροπλάνου κλειδώθηκε μια ώρα στην τουαλέτα - Απεγκλωβίστηκε μετά την προσγείωση

Ένας επιβάτης πτήσης της SpiceJet στην Ινδία βίωσε μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία, καθώς χρειάστηκε να μείνει στην τουαλέτα του αεροσκάφους για πάνω από μια ώρα επειδή η πόρτα της κόλλησε και δεν άνοιγε με τίποτα.

Σύμφωνα με το BBC, η απίστευτη περιπέτεια για τον επιβάτη εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βομβάη στην πόλη Μπενγκαλούρου, που κανονικά διαρκεί 105 λεπτά.

Αξιωματούχος του αεροδρομίου της Μπενγκαλούρου δήλωσε ότι το πλήρωμα προσπάθησε αρκετές φορές να ανοίξει την πόρτα της τουαλέτας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή, μάλιστα, μια αεροσυνοδός πέρασε ένα σημείωμα από την κάτω πλευρά της πόρτας, στο οποίο ζητούσε από τον άνδρα να μην πανικοβληθεί.

«Κύριε κάναμε το καλύτερο, για να ανοίξουμε την πόρτα. Μην πανικοβληθείτε. Προσγειωνόμαστε σε λίγα λεπτά, οπότε σας παρακαλούμε κλείστε το καπάκι της τουαλέτας, καθίστε πάνω του και προσπαθείστε να κρατηθείτε από κάπου. Όταν ανοίξει η πόρτα του αεροπλάνου, ένας μηχανικός θα έρθει» αναφερόταν στο σημείωμα.

Passenger on SpiceJet Mum-Blr flight gets stuck in toilet. Door won’t open, lock jammed. Crew slips him this note between the cracks on the folding door. ✈️🚽 pic.twitter.com/0jZ98p8m5A

— Shiv Aroor (@ShivAroor) January 17, 2024