Έκανε τα μαλλιά της φωλιά για εγκαταλελειμμένο πουλί!

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η ιστορία της Hannah Bourne-Taylor που «φιλοξένησε» στα μαλλιά της ένα εγκαταλελειμμένο πουλί για 84 ημέρες.

Η νεαρή φωτογράφος από την Βρετανία, που βρισκόταν στην Αφρική, έγινε η «φωλιά» ενός μικρού σπίνου, τον οποίο είχε εγκαταλείψει το σμήνος του. Το πουλάκι για 84 ημέρες, μέχρι να μεγαλώσει και να φύγει, έφτιαχνε την φωλιά του στα μαλλιά της Hannah.

«Κάθε μέρα, έφτιαχνε μια μικρή “φωλιά” στα μαλλιά μου» δήλωσε στον Guardian η νεαρή φωτογράφος από την Βρετανία. «Χώριζε τα μαλλιά μου με το ράμφος του και σμίλευε ένα στρογγυλό υφαντό, το οποίο έμοιαζε με μια μικρή φωλιά και μετά καθόταν μέσα», προσθέτει η Hannah, περιγράφοντας τι έκανε ο μικρός σπίνος.

Αυτό, όπως είπε η νεαρή Βρετανίδα, γινόταν κάθε μέρα για 84 ημέρες, ώσπου το πουλάκι έφυγε.

Tiny bird, abandoned by flock, nests in UK woman's hair for 84 days https://t.co/lP3vc2mwQN pic.twitter.com/VwP4M2WYVn

— New York Post (@nypost) March 27, 2022