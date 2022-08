Έκανε άλμα «θανάτου» από νεροτσουλήθρα και έγινε viral (βίντεο)

Μια παράτολμη και παρακινδυνευμένη βουτιά σε νεροτσουλήθρες έκανε ένας άντρας.

Ένας άνδρας στη Γαλλία κατάφερε να γίνει viral χάρη σε ένα άλμα «θανάτου» που έκανε από νεροτσουλήθρα. Ο εύσωμος άνδρας ανέβηκε πάνω στο υπόστεγο και με ένα άλμα πήδηξε στη νεροτσουλήθρα.

Στη συνέχεια διέσχισε τη ράμπα της πισίνας με μεγάλη ταχύτητα και εκτοξεύτηκε στον αέρα, φτάνοντας περίπου 9 μέτρα ύψος για να σκάσει μέσα στην πισίνα.

Ο κόσμος που ήταν εκεί παρακολουθούσε σοκαρισμένος, με τους περισσότερους να τραβούν τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Το βίντεο με το άλμα έχει γίνει viral, με περισσότερες από 28 εκατομμύρια προβολές.

This is how legends are made. pic.twitter.com/DLUMvuG2Eu

— Overtime (@overtime) August 6, 2022