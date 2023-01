Εγκλωβίστηκε σε σήραγγα που έσκαβε για να ληστέψει τράπεζα

Πρόκειται για... κωμωδία και δράμα στο πιο αγνό στυλ του ιταλικού κινηματογράφου.

Για πάνω από 8 ώρες επιχειρούσαν πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε παγιδευμένος σε σήραγγα στο κέντρο της Ρώμης, την οποία φέρεται να έσκαβε ο ίδιος, σε μια προσπάθεια να ληστέψει μια τράπεζα. Ο δράστης θάφτηκε έξι μέτρα κάτω από τη γη, μετά την κατάρρευση τμήματος δρόμου στη Via Innocenzo XI, κοντά στο Βατικανό. Συνελήφθησαν επίσης τρεις συνεργοί του, την ώρα που προσπάθησαν να διαφύγουν.



Οι κάτοικοι της γειτονιάς δεν ξέρουν εάν το θέμα είναι για γέλια ή για κλάματα. Ο Τζιόρτζιο Καρντελίτι, κάτοικος της περιοχής σχολιάζει: «Η συμμορία της τρύπας του υπόνομου" - κάποιοι λένε όχι, λένε ότι θα μπορούσε να ήταν ένας εργάτης που έπεσε στον υπόνομο... Ναι... σωστά! Ένας εργάτης που έπεσε, ένας εργάτης που μόλις έτυχε να πέσει τέσσερα μέτρα κάτω από τη γη. είναι γελοίο».

Από την πλευρά του ο Σαλβατόρε Κρότσε, επίσης κάτοικος της περιοχής, αναφέρει «Πρώτα ρισκάρει τη ζωή του, δεύτερον πρέπει να κάνει τεράστια προσπάθεια, τρίτον, δεν κατάφερε τίποτα. Στο τέλος, αν έμενε απλώς καθισμένος και δεν έκανε τίποτα, θα ήταν καλύτερα Θα μπορούσε απλώς να καθίσει και να πιει μια μπύρα και θα ήταν εντάξει».

🔴 #Roma, dopo 8 ore di lavoro i #vigilidelfuoco sono riusciti ad estrarre ancora in vita l’uomo rimasto sepolto per il crollo durante l’esecuzione di uno scavo sotterraneo in via Innocenzo XI. Accertamenti sulle cause [#11agosto 19:30] pic.twitter.com/vfSHSs64IO

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 11, 2022