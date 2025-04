Δυστυχισμένοι και υπέρβαροι εργάτες – Η Κίνα χλευάζει τους δασμούς του Τραμπ με ένα viral βίντεο

Με σατιρικά βίντεο, που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, τρολάρει η Κίνα τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, τα πρώτα θύματα των οποίων, όπως λέει, θα είναι οι Αμερικανοί.

Σε ένα από τα βίντεο - δημιουργήματα της AI, που κυκλοφορούν σε κινεζικά και αμερικανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται υπέρβαροι Αμερικανοί εργαζόμενοι σε κλωστοϋφαντουργία - κάτεργο εξαντλημένοι και καταπτοημένοι να ράβουν ενδύματα με ραπτομηχανές.

Το διάρκειας 32 δευτερολέπτων κλιπ παρουσιάζει μια δυστοπική εικόνα του πώς μπορεί να μοιάζει το εργασιακό τοπίο στις ΗΠΑ ως αποτέλεσμα των σαρωτικών δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς τελειώνει το βίντεο με μουσικό «χαλί» μια παραδοσιακή κινεζική μουσική, το σύνθημα «Μake America Great Again» («Να Ξανακάνουμε Μεγάλη την Αμερική») της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ εμφανίζεται στην οθόνη. Άγνωστη παραμένει η πηγή προέλευσης του κλιπ, αλλά αναρτήθηκε σε κινεζικούς λογαριασμούς στο TikTok.

Ρομπότ και απελπισμένοι Αμερικανοί καταναλωτές πρωταγωνιστούν σε κινεζικά σατιρικά βίντεο για τους δασμούς

Αλλά στο χορό της κριτικής κατά των δασμών του Τραμπ μπήκαν και κρατικά ΜΜΕ της Κίνας με δικά τους βίντεο - δημιουργήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου πρωταγωνιστούν ρομπότ που χορεύουν και απελπισμένοι Αμερικανοί καταναλωτές.

Προ ημερών το ​China Global Television Network (CGTN), που τελεί υπό τον έλεγχο του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, δημοσίευσε μουσικό βίντεο με τίτλο «"Ημέρα Απελευθέρωσης” ή το τίμημα που πρέπει να πληρώσεις;» υποστηρίζοντας ότι οι δασμοί του Τραμπ απειλούν τις ΗΠΑ με υψηλό πληθωρισμό και με οικονομική δυσπραγία τους Αμερικανούς.

«Ημέρα Απελευθέρωσης μας έταξες, αλλά οι δασμοί σκότωσαν τα φθηνά κινέζικα αυτοκίνητά μας. Το σούπερ μάρκετ κοστίζει ένα νεφρό, η βενζίνη έναν πνεύμονα… Κοίτα με τι μας φορολογήσατε! Το φάντασμα του πληθωρισμού κυνηγά εμένα και εσένα. Κοιτάξτε με τι μας φορολογήσατε… Ω, η τέχνη του εμπορικού σας πολέμου – αριστούργημα χάους. Οι λογαριασμοί στο Walmart γελούν, “Ποιος κερδίζει τώρα, παρακαλώ;”», ακούγεται στο βίντεο να τραγουδά μια γυναικεία φωνή.

Το διάρκειας δύο λεπτών και 42 δευτερολέπτων βίντεο περιλαμβάνει εικόνες από σούπερ μάρκετ, που αναφέρονται στην τρέχουσα τιμή των προϊόντων στις ΗΠΑ και προβλέψεις ότι ο εμπορικός πόλεμος θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις τιμές. Σε ένα πλάνο διακρίνεται μια ταμπέλα που γράφει: «Όλα τα πιάτα που περιλαμβάνουν αυγά θα κοστίζουν προσωρινά επιπλέον δύο δολάρια. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία». Το βίντεο αναφέρει στη λεζάντα: «Το τραγούδι δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της ΑΙ. Η κρίση χρέους; 100% ανθρωπογενής».

Ένα άλλο βίντεο, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του κινεζικού κρατικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Xinhua και δημιουργήθηκε επίσης με Τεχνητή Νοημοσύνη, δείχνει ένα ρομπότ ονόματι TARIFF (Δασμός), που προτιμά να αυτοκαταστραφεί, παρά να ακολουθήσει τις εντολές του δημιουργού του για υψηλότερους δασμούς που φέρνουν «εμπορικούς πολέμους και αναταράξεις».

