Δικαζόταν έχοντας αναστολή άδειας οδήγησης και εμφανίστηκε στο δικαστήριο… οδηγώντας

Κανείς (μάλλον ούτε και ο ίδιος) δεν ξέρει τι είχε στο μυαλό του ένας άνδρας στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ όταν εμφανίστηκε σε δίκη που εκκρεμεί εις βάρος του έχοντας ανασταλείσα άδειας οδήγησης… οδηγώντας.

Πώς έγινε αυτό; Ο 44χρονος κατηγορούμενος Corey Harris, εμφανίστηκε μέσω Zoom στην αίθουσα του δικαστηρίου, όχι από κάποιο δωμάτιο αλλά πίσω από το τιμόνι κάνοντας τον δικαστή της κομητείας Washtenaw, J. Cedric Simpson να τα χάνει στις 15 Μαΐου.

Μετά το πρώτο ξάφνιασμα, ο δικαστής είπε γεμάτος απορία «Κύριε Harris, οδηγείτε;» σύμφωνα με τα πλάνα που δημοσίευσε το mlive.com.

Ο Simpson ομολόγησε αδιάφορα ότι οδηγεί και ότι μάλιστα φτάνει στον γιατρό του. Αφού, λοιπόν πάρκαρε ο δικαστής του εξηγεί ότι παραβιάζει κατάφωρα το νόμο λέγοντας:«Ίσως να μην καταλαβαίνω κάτι. Πρόκειται για οδήγηση ενώ υπάρχει αναστολή άδειας οδήγησης» και απευθυνόμενος στην δικηγόρο του άνδρα.

Στη συνέχεια, η δικηγόρος του Harris προσπαθεί να εξηγήσει ότι αυτές είναι απλώς «οι κατηγορίες» – και ο δικαστής απαντά: «Όχι, κοιτάζω το ποινικό του μητρώο. Δεν έχει άδεια οδήγησης».

Η δικηγόρος σε αυτό το σημείο δεν ξέρει τι να πει αλλά ούτε και ο δικαστής.

«Δεν ξέρω καν γιατί να το κάνει αυτό», λέει ο δικαστής στο βίντεο που δημοσίευσε το CBS News, προτού ανακαλέσει την εγγύηση του Harris και τον καταδικάσει σε φυλάκιση.

Η δε αντίδραση του κατηγορούμενου στα τελευταία δευτερόλεπτα τα λέει όλα!

Judge Cedric Simpson was astonished when defendant Corey Harris, who has a suspended driver's licence, joined a court hearing while driving his car ⬇️

The judge before ordering Harris to turn himself into the local county jail 🔗 https://t.co/Bbz2ZagmzT pic.twitter.com/SLeL2Tcpqx

— Sky News (@SkyNews) May 29, 2024