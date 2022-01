Δίδυμα γεννήθηκαν με διαφορά... ενός έτους - Τα πρόλαβε το 2022

Ένα αρκετά σπάνιο περιστατικό καταγράφηκε την 31η Δεκεμβρίου προς την 1η Ιανουαρίου όταν στον κόσμο ήρθαν δύο δίδυμα αδελφάκια. Ωστόσο, μεταξύ της πρώτης γέννησης και της δεύτερης πρόλαβε να φύγει το 2021 και να έρθει το 2022.

Η Aylin Yolanda Trujillo ήρθε στον κόσμο ως το πρώτο μωρό της περιοχής του για το 2022! Ο δίδυμος αδελφός της, Alfredo Antonio Trujillo, γεννήθηκε 15 λεπτά νωρίτερα στις 23:45 το βράδυ της Παρασκευής, 31 Δεκεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι τα γενέθλιά τους πέφτουν σε διαφορετική ημέρα, μήνα και έτος.

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo

— Natividad (@NMCInspires) January 2, 2022