Βρετανία: Σάλος από τη «μετωπική» περιπολικού με αγελάδα

Δεν ήξερε πως κάποιος τον βιντεοσκοπούσε, ούτε ότι το θέμα μιας αγελάδας θα έφτανε στη Ντάουνινγκ Στριτ. Ο αστυνομικός επιχείρησε να σταματήσει την αγελάδα, που είχε διαφύγει και κυκλοφορούσε τρομαγμένη στυς δρόμους της μικρής πόλης Στέινς, στη νότια Αγγλία.

Αφού δεν κατάφερε να την σταματήσει με άλλον τρόπο, έπεσε πάνω της με το περιπολικό, την χτύπησε διπλά - όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο - και σήμερα αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε τεράστια αγανάκτηση στους πολίτες. Ο σάλος έφτασε μέχρι τα πρωθυπουργικά γραφεία με αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή, ο αστυνομικός θα τιμωρηθεί με εντολή του υπουργού Εσωτερικών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής όταν η αστυνομία του Σάρεϊ δέχθηκε κλήσεις εξαιτίας της αγελάδας η οποία είχε εμφανισθεί στην περιοχή.

UK - I am so upset by this.

What looks like a young cow has escaped from her field. The police think it’s ok to ram her with their police car.

This is truly disgusting of the police. Wtf is wrong with this country 😳😱

— Bernie (@Artemisfornow) June 15, 2024