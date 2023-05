Αυτή είναι η πιο ακριβή πίτσα στον κόσμο

Αν και είναι ένα από τα πιο ακριβά φαγητά στην κατηγορία junk food, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, η πίτσα είναι ένα -κατά γενική ομολογία- φθηνό φαγητό, με την τιμή της βέβαια να καθορίζεται αναλόγως από τα υλικά που της βάζουμε.

Ωστόσο, τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει στην περίπτωση της παρακάτω πίτσας, η οποία είναι… λίγο πιο ακριβή από όλες τις υπόλοιπες πίτσες που κυκλοφορούν στην αγορά.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω πίτσα κοστίζει… 2.000 δολάρια και έχει μέσα χρυσάφι!

Η πιο ακριβή πίτσα του κόσμου

Η σεφ Brooke Baevsky μοιράστηκε το ταξίδι της αγοράς, του μαγειρέματος και του σερβιρίσματος της πίτσας με χρυσάφι, σε ένα βίντεο στο TikTok την περασμένη εβδομάδα, το οποίο πρόλαβε να γίνει και viral, αλλά και να σηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

«Ο διάσημος πελάτης μου θέλει μια πίτσα αξίας 2.000 δολαρίων για το αποψινό δείπνο» λέει η Baevsky καθώς πηγαίνει σε μια πολυτελή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, που βρίσκεται μόνο στην κομητεία του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια. Ο λογαριασμός των υλικών για την πίτσα κοστίζει στην ιδιωτική σεφ 944 δολάρια.

Η βόλτα για ψώνια περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, βιολογικά σύκα, σκόνες μανιταριών, βιολογικά αμύγδαλα, μίγματα αλεύρων χωρίς γλουτένη, μερικά μαγειρικά έλαια και δύο μπουκάλια νερού Erewhon αξίας 30 δολαρίων. Ολοκλήρωσε την παραγγελία της με βιολογικό μέλι manuka από τη Νέα Ζηλανδία αξίας 250 δολαρίων και ένα βαζάκι χαβιάρι αξίας 200 δολαρίων.

