Αυτά τα vintage έπιπλα που σχεδιάστηκαν τον περασμένο αιώνα πωλούνται για δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Σε έναν κομψό οίκο δημοπρασιών της Στοκχόλμης, 122 προσεκτικά επιμελημένα αντικείμενα με ασυνήθιστη προέλευση βγήκαν στο σφυρί το βράδυ της Δευτέρας: vintage έπιπλα από το κατάστημα λιανικής επίπλων IKEA πουλήθηκαν συνολικά για 37.000 ευρώ.

Τα κομμάτια, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1990, φέρουν όλα τη σφραγίδα της διάσημης σουηδικής μάρκας που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα έπιπλα DIY (Κάν' το μόνος σου - Do it yourself).

«Δουλεύω στη βιομηχανία δημοπρασιών για σχεδόν 30 χρόνια και αν κάποιος όταν ξεκίνησα θα έλεγε ότι "Μια μέρα θα φιλοξενήσετε μια δημοπρασία ΙΚΕΑ σε ένα πολύ ωραίο εκθεσιακό χώρο", θα έλεγα "Όχι, όχι, αυτό είναι απολύτως αδύνατον", δήλωσε η Li Pamp, επικεφαλής του οίκου δημοπρασιών.

Περισσότερα από 100 κομμάτια επιμελημένα από ιδιωτικές κατοικίες πουλήθηκαν στη δημοπρασία της Δευτέρας. Ένας κόκκινος καναπές που πωλήθηκε στα καταστήματα ΙΚΕΑ το 1972 έναντι 120 ευρώ βγήκε στο σφυρί για 2.000 ευρώ.

Νωρίτερα φέτος, μια πολυθρόνα «Cavelli» της ΙΚΕΑ έγινε πρωτοσέλιδο όταν πουλήθηκε για 18.000 ευρώ σε άλλη δημοπρασία της Στοκχόλμης - μια περιουσία σε σύγκριση με τα περίπου 27 ευρώ που κόστισε όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1958.

Διαβάστε επίσης

Home Alone: Πόσο πλούσια ήταν τελικά η οικογένεια Μακάλιστερ

Εκείνη 70 και εκείνος 22 - Τώρα σχεδιάζουν να παντρευτούν

Νότιος Πόλος: Οι άνθρωποι διασχίζουν και τις 24 ζώνες ώρας την ημέρα των Χριστουγέννων