Αυστραλία: Άλογο μπήκε σε σιδηροδρομικό σταθμό και… περίμενε το τρένο (εικόνες, βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην Αυστραλία, όταν ένα άλογο ιπποδρομιών μπήκε στην αποβάθρα.

Το ζώο, έκανε βόλτες πάνω κάτω, στην αποβάθρα, με τους σοκαρισμένους επιβάτες να σπεύδουν να φύγουν από το διάβα του.

Παράλληλα απαθανατίστηκε να στέκεται πίσω από την πίσω από την κίτρινη γραμμή την ώρα που έφτανε ο συρμός του τρένου.

Wet tracker.

Didn't realise I needed to say but - horses aren't allowed on our trains, sorry folks.

I can confirm the horse has returned home, safe and sound. pic.twitter.com/1Xkbqayi4q

— Chris Minns (@ChrisMinnsMP) April 10, 2024