Άνδρας ζούσε για εννέα μήνες σαν... κατσίκα! (βίντεο)

Ένας συγγραφέας αποφάσισε να «υιοθετήσει» μια διαφορετική ζωή…αφού πίστευε ότι η ζωή θα ήταν πολύ λιγότερο αγχωτική ως ζώο.

Χωρίς λογαριασμούς να πληρώνεις, χωρίς δουλειά να κάνεις- απλά να αράζεις σε ένα χωράφι τρώγοντας χόρτο, ακούγεται για κάποιους περίεργο άλλα για κάποιους φαίνεται ιδανικό.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να μεταμορφωθούν σε κατσίκες και να ξεφύγουν από τις ευθύνες της καθημερινότητας, αλλά πριν από μερικά χρόνια ο συγγραφέας Thomas Thwaites απέδειξε το αντίθετο.

Στο βιβλίο του με τίτλο «GoatMan: How I Took A Holiday From Being a Human», ο Thwaites περιγράφει πώς υιοθέτησε προσθετικές οπλές και προσπάθησε να τρώει χορτάρι προκειμένου να ζήσει περισσότερο σαν κατσίκα, αφού για χρόνια πίστευε ότι η ζωή θα ήταν πολύ λιγότερο αγχωτική ως ζώο.

Σε συνέντευξή του στο Today Programme του BBC Radio 4, ο Thwaites θυμήθηκε ότι σκεφτόταν ως παιδί ότι δεν θα χρειαζόταν να πηγαίνει σχολείο αν ήταν γάτα, και αργότερα βασίστηκε στον ευσεβή του πόθο αφού πρόσεχε τον «ευτυχισμένο και χαρούμενο» σκύλο της ανιψιάς του.

Ο Thwaites πέρασε εννέα μήνες στη προσπάθεια του να ζήσει σα κατσίκα, ενώ η χρηματοδότησή του βοήθησε στην πληρωμή προσθετικών άκρων, συμπεριλαμβανομένων δύο επιπλέον ποδιών και οπλών, που κατασκευάστηκαν από έναν γιατρό της κλινικής προσθετικής του Πανεπιστημίου του Σάλφορντ.

Επίσης, εξέτασε το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα ψεύτικο στομάχι που θα τον βοηθούσε να χωνέψει το γρασίδι, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει αυτό το σχέδιο λόγω προειδοποιήσεων για προβλήματα υγείας.

Ο συγγραφέας ταξίδεψε τελικά σε μια φάρμα στις Άλπεις για να βυθιστεί πλήρως στη ζωή των κατσικιών, μετά την οποία περιέγραψε την τριήμερη εμπειρία στη φάρμα ως «ένα ιδιαίτερο είδος χρόνου».

