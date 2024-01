Αγγελία εργασίας έχει γίνει viral στο διαδίκτυο: Ποια είναι η ονειρεμένη δουλειά που κρύβει παγίδες;

Ψάχνετε εσείς και ένας φίλος σας για μια εξαιρετική καλοκαιρινή εμπειρία; Τότε ίσως σας ενδιαφέρει μια μοναδική προσφορά εργασίας από το νησί Great Blasket, στα ανοικτά των ακτών της Ιρλανδίας.

Αυτό το γραφικό νησί αναζητά δύο άτομα για να ζήσουν εκεί για τη θερινή περίοδο και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν γι' αυτό. Ωστόσο, αυτή η ονειρεμένη δουλειά συνοδεύεται από σημαντικές ευθύνες.

Το Great Blasket Island, γνωστό για την εκπληκτική θέα στον ωκεανό, το μαγευτικό τοπίο και τις προϊστορικές τοποθεσίες, κάθε άλλο παρά ένας συνηθισμένος καλοκαιρινός προορισμός είναι. Η παγίδα; Το δίδυμο που θα επιλεγεί δεν θα βρίσκεται εκεί μόνο για αναψυχή, θα είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του νησιού κατά τη διάρκεια της πιο πολυσύχναστης εποχής του.

Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση του καφέ του νησιού και τη φιλοξενία των επισκεπτών σε τέσσερα παρακείμενα εξοχικά σπίτια.

