13χρονος κατάπιε τη σφυρίχτρα του σκύλου και όταν γελάει… σφυρίζει (βίντεο)

@brownjonathan33 I watched him for years and now I see myself on there is crazy 😝 love to everybody that Supported me😘##dailydoseofinternet ♬ original sound - Jonathan Serrano

Ευτυχώς, η περιπέτειά του είχε αίσιο τέλος, καθώς οι γιατροί του νοσοκομείου, χρησιμοποιώντας ενδοσκόπιο, κατάφεραν να ανασύρουν το παιχνίδι.

Η μητέρα μιλώντας στο ABC δήλωσε ότι ακόμα και οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες έκαναν πλάκα μαζί του ενώ τόνισε τη σοβαρότητα του θέματος.

«Φοβόμουν ότι η σφυρίχτρα του παιχνιδιού θα μετακινούνταν σε μια θέση όπου δεν θα μπορούσε πια να περάσει αέρας», υπογράμμισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο λαός που δεν ζητά ποτέ "συγγνώμη" - Δείτε γιατί

Προτίμησε τα κρατητήρια ... από την γκρίνια της γυναίκας του

Χτύπα ξύλο: Γιατί «Χτυπάμε ξύλο», όταν ακούμε κάτι κακό;