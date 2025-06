Το beauty tip της ημέρας: Πώς να καμουφλάρετε την αραίωση στην κορυφή του κεφαλιού σας

Πολλοί και διαφορετικοί λόγοι ενοχοποιούνται για την τριχόπτωση, από ορμονικές διαταραχές και κληρονομικοί παράγοντες μέχρι τη φυσιολογική διαδικασία γήρανσης.

Αν παρατηρείτε πως το φαινόμενο είναι έντονο και επίμονο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να κλείσετε ένα ραντεβού με τον δερματολόγο σας, για διάγνωση και πλάνο αντιμετώπισης. Συγχρόνως, αν σας προβληματίζει η αραίωση στην κορυφή του κεφαλιού, μπορείτε να την καμουφλάρετε εκείνη την περιοχή και να κάνετε τα μαλλιά σας να φαίνονται πιο πλούσια και πυκνά αξιοποιώντας τέσσερα πολύ εύκολα tips από τους ειδικούς.

Αλλάξτε τη χωρίστρα σας

Εάν παρατηρείτε ότι η κορυφή του κεφαλιού σας αρχίζει να αραιώνει, μια λύση είναι να κάνετε μια αλλαγή στα χτενίσματά σας. Για παράδειγμα, κάντε τη χωρίστρα στο πλάι, ενώ την κάνατε πάντα στη μέση, για να δημιουργήσετε όγκο στο πάνω μέρος των μαλλιών σας κι έτσι να καμουφλάρετε την επίμαχη περιοχή. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε πως η αλλαγή της χωρίστρας είναι σημαντική για την ανάπτυξη των μαλλιών, καθώς δεν πρέπει να ασκείτε πίεση στο ίδιο σημείο κάθε μέρα.

Υιοθετήστε ένα νέο κούρεμα

Ένα διαφορετικό κούρεμα μπορεί να ενισχύσει το οπτικό αποτέλεσμα όγκου στα μαλλιά σας. Μπορείτε για παράδειγμα να δοκιμάσετε ένα φιλάρισμα ή να πειραματιστείτε με τις αφέλειες ή μια φράντζα που θα πέφτει στο μέτωπό σας- συζητήστε το με τον κομμωτή σας και είναι βέβαιο πως θα έχει να σας προτείνει λύσεις που να σας ταιριάζουν.

Φρεσκάρετε τη ρίζα σας

Ένα σπρέι για κάλυψη της ρίζας μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να «γεμίσετε» την κορυφή των μαλλιών σας, όπου παρατηρείται αυτή η ενοχλητική αραίωση. Είναι ένα παλιό κόλπο των κομμωτών, που καλύπτει τυχόν αραιωμένα σημεία του κεφαλιού και δημιουργεί ταυτόχρονα την ψευδαίσθηση ότι έχετε πιο πυκνά μαλλιά.

Κάντε ανταύγειες

Highlights and lowlights create dimension in the hair, so they’re able to soften up any stark differences. It’s similar to growing out your grays: Adding in some color can conceal the contrast. So, say, if you have super-dark hair with a lighter scalp (or vice versa), highlights or lowlights can camouflage any skin peeking through. Just remember to switch to a color-safe hair routine if you’ve never dyed your strands before.

Οι ανταύγειες δημιουργούν διάσταση στα μαλλιά και «απαλύνουν» τις αντιθέσεις. Έτσι, αν έχετε πολύ σκούρα μαλλιά με ανοιχτόχρωμο τριχωτό της κεφαλής (ή αντίστροφα), οι ανταύγειες μπορούν να καμουφλάρουν την επιδερμίδα που φαίνεται λόγω της αραίωσης. Πολύ σημαντικό είναι όμως και να υιοθετήσετε μια ρουτίνα περιποίησης για βαμμένα μαλλιά, αν αυτή είναι η πρώτη φορά που τα βάφετε, για να προστατέψετε την ποιότητα της τρίχας.

