POS: Έρχονται μειώσεις στις προμήθειες από τις τράπεζες

"Κούρεμα» των προμηθειών στη χρήση POS για συναλλαγές μικρής αξίας σχεδιάζουν οι τράπεζες με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός του Μαρτίου. Μετά τα παράπονα και τις πιέσεις, ειδικά των περιπτερούχων, πληροφορίες αναφέρουν πως οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να μειώσουν ακόμα και στο μισό το δικό τους σκέλος των προμηθειών στις συναλλαγές χαμηλής αξίας (π.χ. αγορά ενός πακέτου τσιγάρα από περίπτερο) από το 0,20% στο 0,10%.

Ωστόσο, για να φανεί το όφελος στους επαγγελματίες θα πρέπει και οι άλλοι κρίκοι της αλυσίδας να πράξουν ανάλογα. Σε κάθε συναλλαγή με POS οι προμήθειες σπάνε σε τρία κομμάτια αθροίζοντας την τελική επιβάρυνση. Εκτός από το μερίδιο των τραπεζών, όταν χρησιμοποιείται δική τους κάρτα, προμήθεια επιβάλλεται και από τις Visa ή Mastercard αλλά και από τον πάροχο POS. Ετσι η συνολική προμήθεια κυμαίνεται από 0,45% έως και πάνω από 2%. Σε ένα πακέτο τσιγάρα με τελική τιμή 4,60 ευρώ, ο περιπτερούχος αγοράζει το πακέτο στα 4,38 ευρώ. Το κέρδος του είναι μόλις 22 λεπτά ανά πακέτο. Αν η συνολική προμήθεια για χρήση POS είναι από 0,45% έως και 2% όπως υποστηρίζουν οι περιπτερούχοι, το κέρδος είναι ανύπαρκτο.

Περίπτερα και ψιλικατζίδικα έχουν περιθώριο να εγκαταστήσουν τα POS τα οποία θα πρέπει να έχουν παραγγείλει έως και χθες (29/2), έως το τέλος Μαρτίου. Στην αντίθετη περίπτωση, με τα σημερινά δεδομένα απειλούνται από την 1η Απριλίου με πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε την παράταση για 1+1 μήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα το έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές. Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση 1 μήνα, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024, για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει μέχρι σήμερα τα συστήματα τους. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Η παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου 2024:

για επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

για επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται πολύ περισσότερες.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού (ERP) και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προθεσμία ως την 31η Μαΐου 2024.Παράλληλα με το νέο χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης παρατείνεται ως την 30η Απριλίου 2024 και η προθεσμία απόσυρσης των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.

Εποχικές επιχειρήσεις

Διευκρινίζεται πως οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος (οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 30.000) θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

