Κομισιόν: «Χαμηλώστε τη θέρμανση κατά 1°C και θα εξοικονομήσουμε 7% ενέργεια»

Αν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαμηλώσουν τη θέρμανσή τους τον χειμώνα κατά 1 βαθμό Κελσίου, τότε αυτό θα βοηθήσει την Ένωση να εξοικονομήσει περίπου 7% στη χρήση ενέργειας για ένα χρόνο.

Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία παρουσίασε μέρος των μέτρων που προτείνει η Κομισιόν για να ανταποκριθούν οι χώρες μέλη της ΕΕ στον δύσκολο χειμώνα που αναμένεται, με δεδομένα τα εμπόδια που έχουν θέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. «Η μείωση της θερμοκρασίας στη θέρμανση ενός σπιτιού κατά μόλις 1 βαθμό Κελσίου μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 7% της ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός έτους», έγραψε η προεδρος της Κομισιόν.



Across the EU smart ways to save energy are being introduced.



Slightly higher temperatures for air conditioning, for example, bring impressive results.



Good that Member States like 🇪🇸🇨🇿🇸🇮 are including such measures in their plans.



Together, we save energy for a safe winter. pic.twitter.com/ZxEKP6z6Cd

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2022