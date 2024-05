Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών: Πως θα ενημερώνονται οι οφειλέτες για τον κίνδυνο απώλειας ρυθμίσεων

Οι οφειλέτες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα ενημερώνονται μέσω e-mail για τον κίνδυνο απώλειας ρυθμίσεων.

Όπως προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οφειλέτες θα μπορούν πλέον να βλέπουν συγκεντρωμένες σε ένα σημείο τις οφειλές για όλα τα μητρώα οφειλέτη που μπορεί να έχουν, χωρίς να χρειάζονται διακριτοί κωδικοί πρόσβασης για κάθε διαφορετικό μητρώο οφειλέτη. Επιπλέον, οι οφειλέτες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο παρελθόν μέσω της παλιάς εφαρμογής «Πιστοποίηση οφειλετών» στο Κ.Ε.Α.Ο. διατηρούν και μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν.

Μάλιστα σε τρεις άξονες προγραμματίζονται διάφορες δράσεις από το ΚΕΑΟ. Όπως για παράδειγμα:

την ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών (μέσω e-mail) για τον κίνδυνο απώλειας ρυθμίσεων,

την υλοποίηση ειδικού τύπου ρυθμίσεων, την αυτοματοποίηση της ρύθμισης των οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών,

τη συστημική υλοποίηση μετακύλισης δόσεων από την αναβίωση ευνοϊκών ρυθμίσεων ν. 4611/2019 και ν. 4821/2021 COVID σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 5036/2023, τη συστημική υλοποίηση της τροποποίησης του επιτοκίου των ρυθμίσεων του εξωδικαστικού ν.4738/2020, τη διαχείριση θεμάτων ρυθμίσεων ν. 4738/2020, ν. 5036/2023, ν.4611/2019, ν. 4821/2021 COVID, ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ και ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που επλήγησαν λόγω φυσικών καταστροφών κ.ά.

Για τις οφειλές του Κ.Ε.Α.Ο

Ενώ όσον αφορά τις οφειλές επισημαίνεται πως το 2023 εντάχθηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο. συνολικά ποσά ύψους 89.906.722 ευρώ, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι το τέλος του 2023 έχουν ενταχθεί οφειλές ύψους 32.030.746.815 ευρώ. Αναλυτικά στο τέλος του 2023:

by Taboola

Sponsored Links

You May Like

Σοκ! Το χορτοκοπτικό που δεν πρέπει να λείπει από καμία αυλή!GrassenioPro

το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος υπολοίπου αφορά οφειλές που έχουν διαβιβαστεί από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (οφειλές 24.454.409.410 ευρώ, 51,42% του υπολοίπου οφειλών). Αμέσως μετά είναι οι οφειλές από τον τ. ΟΑΕΕ (οφειλές 13.833.537.651 ευρώ, 29,09% του υπολοίπου οφειλών)

το μεγαλύτερο πλήθος μητρώων οφειλετών ανήκει σε μη μισθωτούς οφειλέτες του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι εντάσσονται στο Κ.Ε.Α.Ο. με οφειλές για τα έτη από το 2017 και μετά. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι οφειλέτες αυτοί δεν είναι νέοι οφειλέτες αλλά πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις για οφειλέτες που είχαν ήδη ενταχθεί παλαιότερα στο Κ.Ε.Α.Ο. για τις οφειλές τους στους τέως ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους ασφαλίζονταν. Οι οφειλέτες αυτοί εντάσσονται στο Κ.Ε.Α.Ο. σε νέο Μητρώο Οφειλέτη για τις οφειλές που δημιούργησαν μετά την υπαγωγή τους στην ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1.1.2017 και μετά

η ετήσια μεταβολή του τρέχοντος υπολοίπου ήταν της τάξης των 1,88 δις ευρώ. Η μεταβολή αφορά κατά κύριο λόγο αύξηση στα πρόσθετα τέλη. Συγκεκριμένα, η μεταβολή στα πρόσθετα τέλη ήταν 1.595.463.569 ευρώ, ενώ η αύξηση στις κύριες οφειλές ήταν 285.760.334 ευρώ

υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλάσεις οφειλών με 1.711.819 οφειλέτες (75,49 % των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας

το 88,9% των οφειλετών (2.015.803 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας

μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 95.057 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (14,05% του τρέχοντος υπολοίπου)

το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.641 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,67% του υπόλοιπου οφειλών) από τα 47.554.036.077 ευρώ που είναι το τρέχον υπόλοιπο οφειλών, τα 19.611.311.006 ευρώ, δηλαδή το 41,24%, είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το 200

το 34,05% (ποσό 16.191.174.869 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες οι οποίοι ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 65,95% (ποσό 31.362.861.208 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα

Στο τέλος του 2023 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 345.743 και το ρυθμισμένο ποσό 4.680.659.492 ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 649.237 για οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. ύψους 3.134.091.506 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2023 ανέρχεται σε 1.704.455.123 ευρώ.

Το 56% των συνολικών εισπράξεων προέρχεται από καταβολές δόσεων ρυθμίσεων, με το μεγαλύτερο μέρος να αναλογεί στην πάγια ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Ακολουθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων του Ν.4611/2019.

Το 44% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.

Οι συνολικές εισπράξεις εντός του 2023 κυμαίνονται σε εξίσου υψηλά επίπεδα με το 2022, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα έτη της πανδημίας 2020-2021.

Ο ετήσιος εισπρακτικός στόχος των 1.572 εκ. ευρώ που είχε τεθεί επιτεύχθηκε σε ποσοστό 108%.

Η υπέρβαση των εισπράξεων για δεύτερη συνεχή χρονιά σε ποσό άνω του 1,7 δισ. ευρώ και των εισπρακτικών στόχων είναι το αποτέλεσμα των συνεχών και μεθοδικών προσπαθειών βελτίωσης των διαδικασιών είσπραξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σκάφος με μετανάστες νότια της Κρήτης - Διασώθηκαν 51 άτομα

Ηράκλειο: Κατέρρευσε μαντρότοιχος - Έρευνες προληπτικά για τυχόν εγκλωβισμένους

Ηράκλειο: Καρέ - καρέ η παράσυρση πεζού από μηχανάκι (βίντεο)