Έξι στις δέκα συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ

Αναλλοίωτη παραμένει η εικόνα ένδειας των συνταξιούχων παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δόθηκαν αυξήσεις στις συντάξεις. Έτσι έξι στις δέκα συντάξεις εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα 1.000 ευρώ, ενώ η μέση κύρια σύνταξη φθάνει μόλις τα 840,70 ευρώ μεικτά.

Το στοιχείο αυτό είναι πρόσφατο αφορά τον Φεβρουάριο του 2025 – έτσι όπως καταγράφεται από την έκθεση Ήλιος – και έχει ενσωματώσει την τελευταία αύξηση κατά 2,4% που δόθηκε στις αρχές του έτους στις συντάξεις.

Ταυτόχρονα, η έτερα έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής προσδιορίζει τις εκκρεμότητες απόδοσης των κύριων συντάξεων στις 19.999 αιτήσεις στο τέλος του 2024 (πρόκειται για ληξιπρόθεσμες αιτήσεις δηλαδή εκκρεμούν πάνω από 90 ημέρες).

Αντιστοίχως οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες στις επικουρικές συντάξεις φθάνουν τις 32.693 αιτήσεις στο τέλος του έτους.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος», οι συνταξιούχοι που έλαβαν κάποιας μορφής σύνταξη τον Φεβρουάριο ανήλθαν σε 2.502.670. Η συνολική δαπάνη ξεπέρασε τα 2,72 δισ. ευρώ.

Οι συντάξεις γήρατος ήταν 1.920.391, εκ των οποίων οι 1.022.494 καταβλήθηκαν σε άνδρες συνταξιούχους (ποσοστό 53,24%). Αντίστοιχα, τον ίδιο μήνα, χορηγήθηκαν 383.062 συντάξεις χηρείας. Από αυτές, οι 348.938 δόθηκαν σε γυναίκες δικαιούχους (ποσοστό 91,09%).

Τον Φεβρουάριο πληρώθηκαν συνολικά 4.668.071 συντάξεις. Από αυτές, 2.859.034 ήταν κύριες, καθώς πολλοί δεν λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη, ενώ 1.372.245 ήταν επικουρικές και 436.792 μερίσματα.

Η μέση κύρια σύνταξη γήρατος διαμορφώθηκε στα 840,70 ευρώ μεικτά, η μέση επικουρική υπολογίστηκε στα 196,65 ευρώ και το μέρισμα στα 112,73 ευρώ. Από το σύνολο των συντάξεων γήρατος που καταβλήθηκαν, οι 1.142.395 ήταν κάτω των 1.000 ευρώ (ποσοστό 59,58%).

Χαμηλές, για την πλειονότητα των δικαιούχων, είναι οι νέες συντάξεις όσων προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Ο μέσος όρος αυτών των

συντάξεων ήταν μόλις 782,99 ευρώ μεικτά. Σε λίγο καλύτερη θέση βρίσκονται οι νέοι συνταξιούχοι του δημοσίου, όπου ο μέσος όρος ήταν 1.264,35 ευρώ μεικτά, υψηλότερες κατά 481,36 ευρώ σε σχέση με εκείνες που δόθηκαν σε πρώην εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Οι εκκρεμότητες

Ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων για κύρια σύνταξη άγγιξε τον Δεκέμβριο του 2024 τις 38.470, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κατά 5.404 αιτήσεις. Παράλληλα, το πλήθος των αιτήσεων κύριας συνταξιοδότησης συνεχίζει την πτωτική του πορεία σε ετήσια βάση, καθώς κατέγραψε μείωση κατά 8.393 αιτήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με την έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις κύριας σύνταξης (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες), άγγιξαν στο τέλος του 2024 τις 19.999 αιτήσεις, καταγράφοντας μείωση τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (κατά 5.605 αιτήσεις), όσο και σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 (κατά 8.360 αιτήσεις).

Στον κλάδο επικουρικής σύνταξης, στις εκκρεμείς αιτήσεις περιλαμβάνονται – πλέον – αυτές για τις οποίες έχει προηγηθεί έκδοση πράξης Κύριου Φορέα. Το πλήθος των συγκεκριμένων αιτήσεων άγγιξε τον Δεκέμβριο του 2024 τις 39.758, μειωμένο σε ετήσια βάση κατά 22.175 αιτήσεις. Αντίστοιχα, στις ληξιπρόθεσμες περιλαμβάνονται αυτές με δυνατότητα έκδοσης, δηλαδή αυτές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα 90 ημερών μετά την έκδοση της απόφασης του Κύριου Φορέα. Οι εν λόγω αιτήσεις άγγιξαν τον Δεκέμβριο του 2024 τις 32.693, καταγράφοντας μείωση κατά 27.312 αιτήσεις.

