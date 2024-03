Διασύνδεση ταμειακών μηχανών - pos: Εκπνέει η προθεσμία - Τα πρόστιμα

Ώρα μηδέν» στην αγορά καθώς εκπνέει η προθεσμία για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς λειτουργίας που φέρνει η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για τη διασύνδεση, γεγονός που σημαίνει ότι το επόμενο 48ωρο όλοι οι υπόχρεοι, εφόσον δεν το έχουν πράξει, θα πρέπει να έχουν κλείσει ραντεβού με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν διασυνδεθεί περίπου 120.000 ταμειακές μηχανές επί συνόλου 330.000, γεγονός που σημαίνει ότι μόλις το 1/3 έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία, αν και οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους υπόχρεους έχουν ήδη «τρέξει» και έχουν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις, ενώ έχουν κλείσει και τα απαραίτητα ραντεβού για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Σε αυτό, άλλωστε, ποντάρει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, αφού τα μηνύματα που της έρχονται από την αγορά είναι ότι οι επιχειρήσεις με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα θα ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους εμπρόθεσμα.

Αυστηρά πρόστιμα

Με το νέο καθεστώς όλοι οι εισαγωγείς, κατασκευαστές και έμποροι ταμειακών μηχανών (φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών – ΦΗΜ) υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συμβατότητα των ταμειακών με τα τερματικά EFT/POS. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό προβλέπονται μεταξύ άλλων και οι εξής αυστηρές κυρώσεις:

1. Τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που υποχρεούνται να διασυνδέσουν τα συστήματά τους. Συγκεκριμένα, για τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που υποχρεώνονται με βάση τον νόμο να διασυνδέσουν τα τερματικά τους μηχανήματα POS με τις ταμειακές μηχανές και δεν το κάνουν εντός των χρονοδιαγραμμάτων προβλέπεται:

Πρόστιμο 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% όταν επιβάλλεται σε χρήστες τερματικών POS σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, πλην τουριστικών τόπων.

2. Πάροχοι τερματικών POS. Σε περίπτωση που οι εταιρείες αυτές δεν συνεργάζονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης, επιβάλλεται:

Πρόστιμο 200.000 ευρώ. Αν όμως η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας επιβάλλεται πρόστιμο 300.000 ευρώ.

Όσοι πάροχοι δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναβάθμισης των τερματικών τους για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών, τότε: α) παύει να ισχύει η δήλωση συμμόρφωσης, δηλαδή η δυνατότητα τα τερματικά POS να είναι συμβατά με τους όρους της αγοράς, και επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ και β) πρόστιμο 500 ευρώ ανά τερματικό POS για το οποίο δεν έχουν προβεί σε αναβάθμισή του.

3. Εισαγωγείς και κατασκευαστές ταμειακών μηχανών. Σε περίπτωση που οι εταιρείες αυτές δεν συνεργάζονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου όπως αυτό έχει οριστεί από την ΑΑΔΕ, τότε μπορεί να υπάρξει:

Ανάκληση της άδειας καταλληλότητας του μοντέλου ταμειακής μηχανής για όσους δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διασύνδεσης.

Πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Επιπλέον μήνας υπό προϋποθέσεις

Η προθεσμία διασύνδεσης ταμειακών – POS μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30ή Απριλίου 2024, μόνο:

α) για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου και

β) για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in

one που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.

Πηγή: Ναυτεμπορική

