Τιμητική διάκριση για τον Καθηγητή Ευριπίδη Πετράκη στο Διεθνές Συνέδριο ΑΙΝΑ-2024

Ο Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης τιμήθηκε με το & Βραβείο Καλύτερης Εργασίας - Βest paper award στο 38th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA-2024), που πραγματοποιήθηκε στο Kitakyushu της Ιαπωνίας από 17 έως 19 Απριλίου 2024, για την εργασία με τίτλο DeFog: Adaptive Microservice Scheduling on Kubernetes Clusters in Cloud-Fog-Edge Infrastructures με συγγραφείς τον Αθανάσιο Προύντζο (απόφοιτο της Σχολής HMMY) και τον Καθ. Ευριπίδη Πετράκη.

Η εργασία έγινε αποδεκτή μετά από κρίση πλήρους άρθρου. Το συνέδριο ΑΙΝΑ είναι διεθνές συνέδριο Πληροφορικής με περισσότερες από 900 υποβαλλόμενες εργασίες ετησίως, από τις οποίες γίνονται αποδεκτές μόνο το 25% αυτών. Κατατάσσεται με βάση τα διεθνή συστήματα αξιολόγησης στην κατηγορία A2, δηλαδή ανάμεσα στα καλύτερα συνέδρια διεθνώς.

Παράλληλα, ο Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης έλαβε Εύφημο Μνεία για την πολυετή συνεισφορά του ως Γενικός Αντιπρόεδρος του Συνεδρίου (General Co-Chair).

