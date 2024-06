Στα Χανιά το 8ο διεθνές συνέδριο τεχνικών στοχαστικής μοντελοπoίησης και ανάλυσης δεδομένων και εργαστήριου Δημογραφίας

Στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 7 Ιουνίου, το 8ο διεθνές συνέδριο τεχνικών στοχαστικής μοντελοπoίησης και ανάλυσης δεδομένων και εργαστήριου Δημογραφίας, με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και σε συνεργασία με το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Ηράκλειο Κρήτης. Το διεθνές συνέδριο θα διεξαχθεί στο Πνευματικό κέντρο Χανίων.

Στο συνέδριο παρουσιάζονται ερευνητικές εργασίες, προφορικές και σε πόστερ. Έχουμε σημαντικούς ομιλητές, καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και σπουδαστές, από 35 χώρες από όλο τον κόσμο: Algérie, Australia, Austria, Belgium, Brasil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Costa Rica, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, India, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Mozambique, Northern Ireland, Poland, Portugal, Russia, South Africa, Spain, Sweden, United Kingdom, USA, Uzbekistan.

Στο συνέδριο μεταξύ των άλλων έχουμε τέσσερεις προσκεκλημένους ομιλητές

Robert Elliott, joint work with John Van Derhoek: Mixtures of Multivariate Gaussian, University of South Australia and University of Calgary

Claude Lefèvre: Abel-Gontcharoff Polynomials, Parking Trajectories and Ruin Probabilities, Université Libre de Bruxelles

N. Limnios: Stochastic approximation of gamma processes in random media and their applications in degradation, Sorbonne University Alliance, UTC, LMAC

Peter Pflaumer: Analyzing Fluctuations in Sex Ratio at Birth using Time Series Models: A Comparative Study of 38 Countries (TextSRB2023), Department of Statistics, Technical Unversity of Dortmund, Germany

Και τέσσερεις ειδικές συνεδρίες

International Comparison and Method Innovation:

Differentials of Male and Female Fertility Rates and Their Significance, οργανωτής Hong Mi

Professor and Doctoral Supervisor, School of Public Affairs, Zhejiang University

Director of Laboratory for Population Big Data and Policy Simulation, Zhejiang University

Executive Deputy Director of Center for Non-Traditional Security & Peaceful Development Studies, Zhejiang University

Dean of Institute for the Elders and the Children, Ningbo College of Engineering

Executive Deputy Chairman for Mayinchu Learned Society

Zijin'gang Campus, Zhejiang University,Hangzhou, Zhejiang, P. R. C., China

Monitoring Structured and Unstructured Data. Οργανωτές Polychronis Economou and Sotirios Bersimis, University of Piraeus

Machine Learning Applications Οργανωτές Polychronis Economou and Sotirios Bersimis, University of Piraeus

Business Analytics in Practice, οργανωτές Polychronis Economou and Sotirios Bersimis, University of Piraeus

Το συνέδριο έχει επιστημονική επιτροπή που απαρτίζεται από 116 μέλη. Πρόεδρός του είναι ο Δρ Χρήστος Σκιαδάς, πρ αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, πρόεδρος του ISAST, του οργανισμού που διοργανώνει τα συνέδρια.

Η οργανωτική Επιτροπή

Dr Christos H. Skiadas, ManLab, Technical University of Crete, Chair

Dr Christos Floros, Dept of Accounting and Finance, Hellenic Mediterranean University, Heraklion, Crete

Dr Yiannis Dimotikalis, Dept of Management Science & Technology, Hellenic Mediterranean University, Crete

Dr George Matalliotakis, Region of Crete, Heraklion, Crete, Greece

Dr Aristeidis Meletiou, Director-General for Infrastructure, Informatics and Communications, Hellenic Republic, Ministry of Finance, General Secretariat for Information Systems

Dr Anthi Katsirikou, University of Piraeus, Secretariat

Spyridon Kontos, National Kapodistrian University of Athens

Eleni Molfesi, Hellenic Research Foundation

Cultural Centre of Chania, Crete, Greece : 4 - 7 June 2024

