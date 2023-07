Σημαντικές διεθνείς ακαδημαϊκές διακρίσεις για τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη

Διπλή ακαδημαϊκή διάκριση για τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Νεκτάριο Ταβερναράκη, ο οποίος εκλέχθηκε μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών όσο και της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Γερμανίας. Οι σημαντικές αυτές διεθνείς διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση της επιστημονικής αριστείας και της διεθνώς ανταγωνιστικής έρευνας που διεξάγεται στο ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στην πρόσφατη Γενική της Συνέλευση, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών (European Academy of Sciences – EurASc), έπειτα από διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης επιστημονικών και διοικητικών επιτευγμάτων, εξέλεξε ομόφωνα τον καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη μέλος της, στην Τάξη της Ιατρικής και των Επιστημών Ζωής. Σύμφωνα με το καταστατικό της Ακαδημίας, ο ιδιαίτερα τιμητικός αυτός τίτλος απονέμεται στους καλύτερους επιστήμονες της Ευρώπης οι οποίοι έχουν διακριθεί παγκοσμίως για τη συνεισφορά τους στην προαγωγή της επιστήμης και της διεπιστημονικής συνεργασίας. Ένας από τους στόχους της Ακαδημίας είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία των μελών της ως συμβούλων ευρωπαϊκών φορέων, με σκοπό τη βελτίωση της έρευνας, των τεχνολογικών εφαρμογών και της κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών προάγει την επιστημονική αριστεία, την έρευνα αιχμής και την καινοτομία, με γνώμονα την κοινωνική και οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη. Η επίσημη τελετή υποδοχής του κ. Ταβερναράκη θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2023, στη Μαδρίτη.

Image

Μια ακόμα ιδιαίτερα τιμητική διεθνής διάκριση για τον καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη έλαβε χώρα τον Ιούλιο στο Halle της Γερμανίας, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή εισδοχής του ως εκλεγμένου μέλους της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Γερμανίας Leopoldina (German National Academy of Sciences Leopoldina), στην τάξη των Νευροεπιστημών. Ο καθ. Ταβερναράκης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκλέγεται μέλος της Leopoldina στον τομέα των βιοϊατρικών επιστημών, έχοντας διανύσει μια επιστημονική πορεία με ουσιαστική συμβολή στην κατανόηση των μηχανισμών νευροεκφυλισμού, μνήμης και μάθησης, καθώς και της γήρανσης. Η Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Γερμανίας έχει ως στόχο την προώθηση της επιστημονικής και της κοινωνικής ανάπτυξης προς όφελος της ανθρωπότητας. Μέλη της είναι κορυφαίοι επιστήμονες, οι οποίοι χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης για το επιστημονικό τους έργο και διακρίνονται για τη διεξαγωγή καινοτόμου και υψηλής στάθμης έρευνας. H Ακαδημία αριθμεί περί τα 1.600 μέλη, εκ των οποίων τα 187 έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ.

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι, επίσης, μέλος του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (EASA), της Academia Europaea, καθώς και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι Τακτικός Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης. Είναι ο Ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology, EIT), ενώ έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβούλιου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Έρευνας (ERC), και Διευθυντής του ΙΜΒΒ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος. Έχει συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών νευροεκφυλισμού, της μνήμης και μάθησης, καθώς και της γήρανσης. Έχει επίσης συνεισφέρει στην ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών εργαλείων και μεθόδων για τη μελέτη του νευρικού συστήματος και της βιολογίας του κυττάρου. Έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες επιστημονικά συγγράμματα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή έντυπα. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υποστηρίζεται με εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισμούς και από την Ελληνική Κυβέρνηση. Για το σύνολο της επιστημονικής του συνεισφοράς, έχει βραβευτεί με σημαντικές διεθνείς κι εθνικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δυο επιχορηγήσεις για Καταξιωμένους Ερευνητές (Advanced Investigator Grant), και χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα για την Προώθηση της Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του ERC. Έχει επίσης τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm Bessel του ιδρύματος Alexander von Humboldt της Γερμανίας, το Βραβείο Helmholtz International Fellow Award, το Ερευνητικό Βραβείο Galien Scientific Research Award, το Αρεταίειο Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, το Ακαδημαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών, και το Επιστημονικό Βραβείο του Εμπειρίκειου Ιδρύματος.

Στην πρώτη φωτογραφία ο καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης (δεξιά), με το καθ. Gerald Haug (ETH, Ζυρίχη, Ελβετία), Προέδρο της Γερμανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, κατά την τελετή εισδοχής.

