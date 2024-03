Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου "Τζώρτζταουν"

Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 αντιπροσωπεία από το Earth Commons Institute for the Environment and Sustainability του Πανεπιστημίου Georgetown επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων για το περιβάλλον. Η επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει την κρίσιμη ανάγκη για παγκόσμια συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Η αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Georgetown αποτελείτο από τον Καθηγητή Peter Marra, Κοσμήτορα του Earth Commons Institute for the Environment and Sustainability, την κα Katerina Downward, Διευθύνουσα Σύμβουλο του Earth Commons Institute for Environment & Sustainability, Greece, την Καθηγήτρια Raha Hakimdavar, Ανώτερη Σύμβουλο των Κοσμητόρων του Πανεπιστημίου Georgetown στο Κατάρ και του Earth Commons Institute και τον κ. Πέτρο Πούλο, Διευθυντή Σχέσεων & Συνεργασιών, Earth Commons Institute, Greece.

Από πλευράς του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητής Μιχαήλ Παυλίδης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Καθηγητής Γεώργιος Κοσιώρης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας Καθηγητής Κρίτων Καλαντίδης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας Καθηγητής Δημήτριος Άγγλος, η Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη, η Kαθηγήτρια του Τμήματος Χημείας Μαρία Κανακίδου και ο Συντονιστής της Επιτροπής Αειφορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Κωνσταντίνος Μανασάκης.

Η επίσκεψη περιλάμβανε μια σειρά παρουσιάσεων που εστίαζαν στην προώθηση της συνεργασίας στην έρευνα και σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

«Τα ουρλιαχτά λύγισαν τον Ψηλορείτη…»

Κατώτατος μισθός: Ποια επιδόματα αυξάνονται - Πού πάει το επίδομα ανεργίας

Ισόβια στην Ρούλα Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας