Μελέσσες: Μαθητές του Λυκείου φιλοξένησαν αποστολές μαθητών από το εξωτερικό

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA229 “Exploring and Enjoying the Natural and Cultural Heritage” το Λύκειο Μελεσών φιλοξένησε από 21/02/2022 έως 25/02/2022 εννέα καθηγητές και δεκαεπτά μαθητές. Το πρόγραμμα αποτελεί μια σύμπραξη 5 ευρωπαϊκών χωρών, με συντονίστρια χώρα την Τσεχία και συνεργάτες σχολεία της Ουγγαρίας, της Βουλγαρία, της Ιταλία και του Γενικού Λυκείου Μελεσών, ως εταίρου από την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα ικανοποίησε πλήρως το σκοπό του που είναι η καλλιέργεια του σεβασμού στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά στους συμμετέχοντες μαθητές, καθηγητές αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Οι μαθητές δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά, συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις στο ΚΠΕ Αρχανών και επισκέφτηκαν το Μινωικό νεκροταφείο στο λόφο «Φουρνί» όπου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής. Επισκέφτηκαν και θαύμασαν το Μινωικό ανάκτορο της Κνωσσού και περιηγήθηκαν στα Ενετικά τείχη της πόλης μαθαίνοντας την ιστορία του τόπου μας. Πήραν μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας όπου θαύμασαν την εκπληκτική χλωρίδα και πανίδα της Κρήτης και της Μεσογείου καθώς και ταριχευμένα ζώα και εκπληκτικά απολιθώματα. Είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τον Θαλασσόκοσμο όπου εντυπωσιάστηκαν από το ενυδρείο που αναπαριστά τη θαλάσσια μεσογειακή ζωή με σύγχρονους τρόπους.

Επίσης επισκέφτηκαν το «Μουσείο Καζαντζάκη» στην Μυρτιά και να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και τα έργα του Παγκόσμιας φήμης συγγραφέα. Περιηγήθηκαν στα στενά της παλιάς πόλης και στα Ενετικά τείχη του Ρεθύμνου. Συμμετείχαν σε Κρητικό παραδοσιακό γλέντι και απόλαυσαν την Κρητική γαστρονομία με πιάτα που ετοίμασαν οι οικογένειες φιλοξενίας και γεύτηκαν κρασιά από τον τοπικό Κρητικό αμπελώνα. Επιπρόσθετα παρουσίασαν τις εργασίες τους συζητώντας στην ολομέλεια για την παραδοσιακή μουσική, τους χορούς, τα μουσικά όργανα και τις φορεσιές του κάθε τόπου. Συμμετείχαν με ιδιαίτερο ζήλο σε εργαστήρια εκμάθησης παραδοσιακών χορών ,διδασκαλίας Λατινικών ,Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών και Χημείας.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι, μας αποχαιρέτισαν συγκινημένοι αλλά και ενθουσιασμένοι από την Κρητική φιλοξενία. Ο στόχος του προγράμματος, καθώς φαίνεται, στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία αφού κατάφερε να ενεργοποιήσει όλες τις αισθήσεις των εταίρων και να τους μεταδώσει την αγάπη μας για την φυσική και πολιτισμική παράδοση της Κρήτης. Επομένως, η μαθητική κινητικότητα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των προγραμμάτων ΚΑ229 κατάφερε να καλλιεργήσει την ανεκτικότητα, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη και ενισχύθηκε το αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας στους συμμετέχοντες. Τέλος, στην όλη προσπάθεια το Λύκειο Μελεσών είχε ως αρωγούς την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, τον πολιτιστικό σύλλογο Μυρτιάς, το Εργαστήρι Παραδοσιακής Πολιτιστικής Εκπαίδευσης «Ερωτοκρήτες» καθώς και τις οικογένειες των μαθητών οι οποίες άνοιξαν το σπίτι τους και πρόσφεραν απλόχερα την φιλοξενίας τους στους μαθητών των άλλων χωρών, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε.

