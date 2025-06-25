Λασίθι: Νέα συλλογική σύμβαση για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους - Τί προβλέπει

Μετά από αρκετά χρόνια υπογράφηκε ξανά τοπική συλλογική σύμβασης εργασίας ανάμεσα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους του Λασιθίου με τους ξενοδόχους του Νομού.

Από τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας είναι οι αυξήσεις στους εργαζόμενους του τουρισμού στο Νομό Λασιθίου: 6% για το 2025 και 4% για το 2026 με αναδρομική ισχύ, επίδομα σπαστού ωραρίου 6%, και ένταξη κάποιων ειδικοτήτων που πριν δεν υπήρχαν.

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Λασιθίου αναφέρονται τα εξής:

Την 23.06.2025 υπογράφηκε η τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους του Νομού Λασιθίου, συνεχίζοντας την πολυετή παράδοση αποτελεσματικών συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Κύρια σημεία της συμφωνίας μας είναι τα εξής :

1ον Η διάρκεια της σύμβασης είναι διετής αρχίζει την 01.04.2025 και λήγει την 31.03.2027

2ον Οι μισθολογικοί όροι (μισθολογικές κατηγορίες και επιδόματα) είναι παρόμοιοι με αυτούς των προηγουμένων συλλογικών συμβάσεων . Ο βασικός μισθός που ισχύει από 01.04.2025 ξαναπροσαρμόζεται την 01.01.2026. Αναπροσαρμόσθηκε το επίδομα προϋπηρεσίας και προστέθηκε νέο επίδομα διακεκομμένου ωραρίου για τους εργαζομένους που εργάζονται με διακεκομμένο ωράριο . Προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες ειδικότητες νέες , όπως ο Υπεύθυνος Σχέσεων Πελατών, οι Κηπουροί και οι βοηθοί λογιστών και αναβαθμίστηκαν ειδικότητες από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία.

3ον Η αποζημίωση των εργαζομένων προς και από τον τόπο εργασίας τους σε σχέση με τον τόπο διαμονής τους, αφού όπως είναι γνωστό οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι διάσπαρτες και απέχουν αρκετά από τις πόλεις και τις κωμοπόλεις του νομού μας.

4ον η ρεαλιστική ρύθμιση της ημερήσιας ανάπαυσης των 11 ωρών, της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των δύο (2) ημερών για την πενθήμερη εργασία και της μιας (1) ημέρας για την κατ΄ εξαίρεση εξαήμερη εργασία και η ορθή εφαρμογή του ημερησίου προγράμματος των ωρών εργασίας με δύο κρίσιμες ρυθμίσεις :

α) ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ των υπολειπόμενων ωρών της ημερήσιας ανάπαυσης, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τρείς (3) ώρες με την προσαύξηση των 11 ωρών της ημερήσιας ανάπαυσης την επόμενη ημέρα και με προσαύξησή τους με τις ώρες μη χορηγηθείσας ημερήσιας ανάπαυσης την προηγούμενη ημέρα προσαυξημένες σε ποσοστό 100%.

β) η διακοπή του διακεκομμένου ωραρίου να είναι από πέντε (5) έως οκτώ (8) ώρες

Το ωράριο εργασίας και κυρίως η διασφάλιση της ημερησίας ανάπαυσης των 11 ωρών ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, που το αντιμετωπίσαμε με επιτυχία με σκοπό :

– την προστασία της υγείας των εργαζομένων από την εργασιακή κόπωση που πλήττει την ποιότητα των συνθηκών εργασίας τους και της προσωπικής τους ζωής,

– την ποιοτική εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων, που έχει καίρια σημασία για την ικανοποίηση των επισκεπτών του Νομού Λασιθίου, από τις υπηρεσίες φιλοξενίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,

– την σύννομη εφαρμογή των χρονικών ορίων εργασίας, που αποτυπώνονται πλέον στην ψηφιακή κάρτα και

– την αποφυγή των παραβάσεων των χρονικών ορίων εργασίας, που, ως ευθέως αποδεικνυόμενες, επισύρουν σημαντικά πρόστιμα

Με την συλλογική σύμβαση μας έχουμε διασφαλίσει τις νόμιμες αμοιβές και τους όρους εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων και θέσαμε αποτελεσματικούς κανόνες για τον προγραμματισμό του ωραρίου από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ των εργαζομένων και της ομαλής και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας από τις επιχειρήσεις του νομού μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΙΧΙΜΑΚΗΣ ΖΑΜΒΙΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ

