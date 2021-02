Κρήτη: Πήγαν για take away και έφυγαν ... με 300άρια!

Τα πρώτα πρόστιμα μετά την αυστηροποίηση των μέτρων στα καταστήματα take away επιβλήθηκαν στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε Χανιά και Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα Χανιά, 10 συνολικά άτομα παρέμεναν όρθια για αρκετή ώρα έξω από τρία καταστήματα take away με συνέπεια να τους επιβληθεί πρόστιμο των 300 ευρώ.

Στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών επιβλήθηκαν πρόστιμα της τάξης των 3.000 ευρώ.

Πρόστιμο όμως βεβαιώθηκε και ιδιοκτήτη καταστήματος take away στο Ηράκλειο καθώς κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκαν δύο άτομα να βρίσκονται στο εσωτερικό του καταστήματος για αρκετή ώρα.

Ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 3.000 ευρώ και από 300 ευρώ έκαστος, οι δύο πελάτες.

Την Παρασκευύη στην Κρήτη βεβαιώθηκαν και παραβάσεις για μη χρήση μάσκας και για άσκοπες μετακινήσεις.

Συνλικά βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας και 93 για άσκοπες μετακινήσεις εκ των οποίων οι 48 σατο Ηράκλειο.

Τι ισχύει πλέον για τα καταστήματα που λειτουργούν με take away

Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην παρούσα, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

Σημειώνεται ότι οι παραβάτες του μέτρου θα πληρώνουν πρόστιμο, σε περίπτωση παράβασης.

Συγκεκριμένα:

-Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο

-Διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο/πελάτη

