Κρήτη: Μαθητές δημιούργησαν τρισδιάστατες κατασκευές, για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων

Στον σχεδιασμό και την εκτύπωση τρισδιάστατων κατασκευών, για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπηρίες, προχώρησαν μαθητές σχολείων της Κρήτης που συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό έργο «3D2ACT- Fostering Industry 4.0 And 3D Technologies Through Social Entrepreneurship: An Innovative Program for a Sustainable Future», το οποίο υλοποίησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, με στόχο την ενίσχυση του προφίλ των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά στη χρήση τεχνολογιών και δεξιοτήτων 3D εκτύπωσης με ταυτόχρονη προώθηση της απόκτησης βασικών ικανοτήτων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Τα σχολεία της Κρήτης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν το 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου και το 1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου. Ειδικότερα η Ομάδα του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου (μαθητές Βολανάκης Δημήτρης, Γκιόνι Μαουρίσιο, Κυριακάκης Μανόλης, Μελεσσανάκης Χριστόφορος, Πετράκης Γιάννης με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Δημητρίου Δήμητρας και Μπατζανακάκη Μαρίνας) σχεδίασε και εκτύπωσε μια κατασκευή εργαλείων βοήθησης για άτομα με αναπηρία στα άνω άκρα. Η κατασκευή προσαρμόζει διαφορετικά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να εκτελέσουν καθημερινές εργασίες (γραφή, τροφή, παιχνίδι).

Image

«Η κατασκευή αυτή στηρίζεται στην παλάμη του ατόμου φέροντας πάνω έναν μαγνήτη όπου με εύκολο τρόπο προσαρμόζεται το κάθε εργαλείο. Για παράδειγμα, αν κάποιο άτομο με αναπηρία στα άνω άκρα προσαρμόσει το εργαλείο στήριξης του στυλό, το άτομο θα μπορέσει να γράψει ή με την προσαρμογή διαφορετικού εργαλείου ακόμη και να χειριστεί joy stick» εξήγησε η Μαρίνα Μπατζανακάκη καθηγήτρια Ηλεκτρονικών στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου, στα εργαστήρια του οποίου υλοποιήθηκε το έργο, η οποία επισήμανε ότι «με την ενασχόληση τους, τα παιδιά δεν έβγαλαν μόνο την δημιουργική τους ικανότητα αλλά και την επιχειρηματική τους, γιατί η προσέγγιση ήταν ολιστική».

«Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, που εκτός από την ευχαρίστηση της συμμετοχής και τη δημιουργικότητα, μας έδωσε την ικανοποίηση ότι δουλεύουμε πάνω σε μια ιδέα και κατασκευάζουμε κάτι που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία» είπε ο μαθητής του 6ου ΕΠΑΛ Δημήτρης Βολανάκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι ήδη έχει πάρει τον δικό του 3D εκτυπωτή προκειμένου να συνεχίσει την ενασχόλησή του με κατασκευές που γενικότερα βελτιώνουν ή κάνουν ευκολότερη την καθημερινότητα.

«Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε το μάθημα της ρομποτικής, ποτέ δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να συμμετέχω στη δημιουργία κάτι τόσο σημαντικού» πρόσθεσε, καταλήγοντας ότι ο στόχος του είναι να συνεχίσει να ασχολείται και το επόμενο διάστημα.

Image

Η ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου (Ελένη Ντόβα, Καλλιτσουνάκης Άγγελος, Μαστοράκης Μανώλης, Πολίτης Πολυχρόνης και οι εκπαιδευτικοί Βεργεράκης Παναγιώτης και Ιωαννίδης Ανδρέας), σχεδίασε και εκτύπωσε μια θήκη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση χαπιών. Το HapiTraveller είναι ένα έξυπνο καπάκι/θήκη για χάπια που βοηθά στη σωστή αποθήκευση/οργάνωση, προσαρμόζεται εύκολα σε οποιοδήποτε πλαστικό μπουκάλι νερού και μπορεί εύκολα να μεταφέρει τα χάπια οπουδήποτε. Η ιδέα του Hapi Traveller γεννήθηκε από την παρατήρηση ότι πολλά μέλη από το στενό οικογενειακό περιβάλλον (συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας) ξεχνούν να πάρουν τα χάπια τους σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως θα έπρεπε, γιατί βρίσκονται εκτός σπιτιού. Γενικά, έχει υπολογιστεί ότι έως και το 50% των φαρμάκων για χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης, καρδιακά νοσήματα, άσθμα, καθώς και διάφορες βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής, δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών. Μια κύρια αιτία για αυτό είναι η σύγχυση που δημιουργείται από πολλά κουτιά με φάρμακα. Το κουτί αυτό αποτελείται από διαφορετικούς θαλάμους (ένα για κάθε ημέρα της βδομάδας) και βιδώνει εύκολα στο σπείρωμα του καπακιού ενός πλαστικού μπουκαλιού. Τα χάπια είναι προσβάσιμα με μια απλή περιστροφή του πάνω μέρους της κατασκευής.

Για ένα ακόμα επιτυχημένο ευρωπαϊκό έργο που φτάνει στο τέλος του με ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές για τη σχολική κοινότητα, έκανε λόγο ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Μανώλης Καρτσωνάκης που επισήμανε ότι «το 3D2ACT επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πακέτου με οδηγίες για την εισαγωγή του τρισδιάστατου σχεδιασμού, μοντελοποίησης και εκτύπωσης σε ΕΠΑΛ και γενικότερα σε φορείς ΕΕΚ, συνοδευόμενου από παιδαγωγικό οδηγό με σχέδια μαθημάτων και φύλλα εργασίας βασισμένα σε διαθεματικά σενάρια και ενότητες που προωθούν τις δεξιότητες STEAM» ενώ παράλληλα «προβλέπει την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας παρέχοντας το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό που συνδυάζει θεωρητικό πλαίσιο, οδικό χάρτη για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης σε 10 βήματα και ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας».

Ο κ. Καρτσωνάκης σημείωσε ότι απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 3D εκτύπωσης μέσω βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων με θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Παν/μιου Κρήτης Μάριος Πιτικάκης, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία όπως τόνισε έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο κατασκευής προϊόντων. «Αυτή η καινοτόμος τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει διάφορους κλάδους και παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από την υγειονομική περίθαλψη και τη μεταποίηση έως την αεροδιαστημική και την αρχιτεκτονική. Ωστόσο, ελάχιστα έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη χρήση των τρισδιάστατων τεχνολογιών για κοινωνικούς σκοπούς. Το πρόγραμμα 3D2ACT συνδυάζει μαθήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης και ικανότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας».

Image

H Αρετή Βουράκη υπ. προώθησης ευρ. προγραμμάτων και υπεύθυνη διαχείρισης 3D2ACT για την ΠΔΕ Κρήτης, εξέφρασε την άποψη ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου, είναι ομόφωνα αποδεκτό ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν πρέπει να θεωρείται «καινοτομία», αλλά βασικό στοιχείο στον τρόπο υλοποίησης της παραγωγής και εργαλείο κοινής χρήσης στο εγγύς μέλλον. Παρά τον βαθμό ενσωμάτωσης των σχετικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων στα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις πέντε χώρες μέλη, και οι πέντε εταίροι δηλώνουν στις εθνικές τους εκθέσεις ότι, η τρισδιάστατη εκτύπωση στην εκπαίδευση θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά καινοτόμες μεθοδολογίες και υπηρεσίες που θα τους ανοίξουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικές διαδρομές και συμπληρώνει ότι «το έργο προτείνει μια εργαλειοθήκη με τρόπους και ιδέες εφαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού σε ποικίλα περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης μάθησης επιδιώκοντας τη βέλτιστη διάδοση των αποτελεσμάτων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των παιδαγωγικών προτάσεων».

Ο επιστημονικός συνεργάτης του έργου στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Γιάννης Παπαγερασίμου, ανέφερε ότι το 3D2ACT δοκιμάστηκε πιλοτικά για ένα 3μηνο σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης όλων των χωρών της σύμπραξης και συμπλήρωσε ότι όλα τα παραδοτέα είναι διαθέσιμα σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί ως ανοικτό μαθησιακό περιβάλλον και ως εργαλείο ηλεκτρονικής αξιολόγησης για τη διαφάνεια, την επικύρωση και την αναγνώριση των δεξιοτήτων3D και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Συντονιστής του έργου είναι το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δ/ντή Ερευνών Αθανάσιο Δρίγκα, ενώ τη σύμπραξη συμπληρώνουν το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Παν/μιου Κρήτης το Εκπαιδευτικό κι ερευνητικό κέντρο Emphasys από την Κύπρο, το Επαγγελματικό Λύκειο PoliteknikaTxorierri από την Ισπανία, το Δίκτυο DLearn από την Ιταλία και ο οργανισμός Stichting Incubator από την Ολλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο του έργου στο https://3d2act.eu/

