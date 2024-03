Κρήτη: Κεραμέως, Κεφαλογιάννη και πιθανόν ο Πρωθυπουργός στα Χανιά για το Εnergizing Greece

Ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση για 1η φορά στα Χανιά από το Energizing Greece της εκδήλωσης Greece is the Destination και τίτλο Crete: Top Destination in Europe, που θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαρτίου στο Μεγάλο Αρσενάλι των Χανίων.

Στο συνέδριο που θα συντονίσει ο Νίκος Μουντάκης ως Project Manager μεταξύ άλλων και του Νέου Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων που ολοκληρώνεται εντός του έτους, θα πάρουν μέρος προσωπικότητες από το χώρο των επιχειρήσεων, της κοινωνίας αλλά και της πολιτικής με θεματολογία και περιεχόμενο που θα αναδείξει αναπτυξιακούς άξονες όχι μόνο τοπικού-Ελληνικού, αλλά και Πανελλήνιου ενδιαφέροντος.

Ήδη έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση δύο Υπουργοί της κυβέρνησης, ενώ από το γραφείο του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου η απάντηση προς το παρόν είναι αρνητική, αφού δε φαίνεται να βγαίνει μέχρι τώρα στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη μία έστω και ολιγόωρη επίσκεψη στα πάτρια εδάφη, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως θα πρέπει να βρίσκεται πιθανότατα στις 25 Μαρτίου στην Αμερική.

Σε κάθε περίπτωση ομιλίες θα γίνουν από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού Κυριάκο Κώτσογλου, τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημαντηράκη, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αντώνη Ροκάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚ Άρη Παπαδογιάννη και άλλους.

Η πρωτοβουλία Greece is The Destination είναι μια γιορτή πρωτοποριακής ανάπτυξης, διαχρονικής δημιουργίας και φυσικής ομορφιάς, μια διεθνής πλατφόρμα επενδύσεων και στόχων που αφορούν επενδυτικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα, με τον τουρισμό να λειτουργεί ως πρώτιστης σημασίας αναπτυξιακός παράγοντας.

Σημαντική είναι και η βοήθεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων και του Προέδρου της Μιχάλη Μαρακάκη, ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα προβλέπεται την επόμενη μέρα του Συνεδρίου επίσκεψη και στο Μουσείο Τυπογραφίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομιλητές της εκδήλωσης στα Χανιά, θα συμπεριληφθούν στην έκδοση που θα αφορά το περίφημο Forum των Δελφών, με ξεχωριστό άρθρο ο καθένας, γεγονός που θα προβάλλει ακόμα περισσότερο την πόλη όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Ελλάδος.

Η πρώτη διοργάνωση Greece is The Destination έλαβε χώρα στις 31 Μαρτίου 2023 στην Αθήνα, έχοντας ως προτεραιότητα να συμβάλλει με αποφασιστικό ρόλο στο συνολικό όραμα του Energizing Greece, στόχος ο οποίος επετεύχθη επιτυχώς από τους εκλεκτούς Ομιλητές και την θεματολογία που ανέπτυξαν, παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της Πολιτικής, Επιχειρηματικής, Επιστημονικής, Ακαδημαικής κοινότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Δάμασαν τη μεγάλη φωτιά - Δείτε βίντεο

Αναβάθμιση Super Puma: Τον Μάρτιο οι διαγωνισμοί για 10 νέα ελικόπτερα μεσαίου τύπου

Απογευματινά χειρουργεία: Ανατροπή με τις αμοιβές των γιατρών - Προς αυτοτελή φορολόγηση 20%