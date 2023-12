Κρήτη: Χριστουγεννιάτικα ήθη και λατρευτικές πρακτικές στην ύστερη αρχαιότητα

Στις 16 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί Διεθνές Διαδικτυακό Επιστημονικό Συμπόσιο, με θέμα «Early Christmas Customs and Practice». Στόχος του Συμποσίου είναι ο ανοιχτός επιστημονικός διάλογος γύρω από τις χριστουγεννιάτικες λατρευτικές πρακτικές των πρώτων χριστιανικών αιώνων, οι οποίες αποτέλεσαν τα θεμέλια του εορτασμού των Χριστουγέννων όπως τον βιώνουμε σήμερα.

Οι θεματικές που καλύπτει το Συμπόσιο αφορούν το ιστορικό, το αρχαιολογικό και το θεολογικό πλαίσιο, σε επίπεδο ακαδημαϊκό και οικουμενικό. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρξουν πέντε διαφορετικές ομιλίες: Η Δρ. Elisa Emaldi (Ιταλία), η οποία θα μιλήσει για τις λατρευτικές πρακτικές των Μάγων από την Ύστερη Αρχαιότητα έως τον Μεσαίωνα, ο Καθηγητής Oleg Ulianov (Ρωσία) με θέμα την αρχαιότερη απεικόνιση της γέννησης στη Ρώμη και τα δώρα των μάγων, ο Δρ. και κληρικός Gabriel Pistea (Ρουμανία), ο οποίος θα παρουσιάσει το θέμα της βάφτισης του Ιησού και το πώς αυτή διαμόρφωσε την πρώιμη χριστιανική εκκλησία, η Δρ. Linda Vogt Turner (Καναδάς), θα παρουσιάσει τη θεματική σχετικά με τη Γέννηση και τη Βίβλο, ενώ το Συμπόσιο θα κλείσει ο Δρ. John J. Gallagher (Ιρλανδία), με θέμα τα κείμενα του ιερομονάχου Αγίου Βέδα (673-735 μ.Χ.) για την έλευση του Ιησού και τα Χριστούγεννα, στον Μεσαίωνα.

Το Συμπόσιο οργανώνεται από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, καθώς και το Διεθνές Μεσαιωνικό Δίκτυο Medievalists.net που εδρεύει στον Καναδά και το Επιστημονικό Ψηφιακό Περιοδικό After Constantine: Stories from the Late Antique and Early Byzantine Era, που εκδίδει η Ακαδημία. Η γλώσσα του Συμποσίου θα είναι η Αγγλική, ενώ θα υπάρξει παράλληλη μετάφραση στην ελληνική.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Συμπόσιο κάνοντας την εγγραφή σας εδώ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EeL6qbC8T_a1QfzMlqZg7g?fbclid=IwAR1qmKzrYyzrp3P36v49YTf4HohTJi584vHJPeQ8JY4Rvb5nxAL6bMrmCPI#/registration ή μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Η Εκδήλωση θα μεταδοθεί και από το κανάλι του Ιδρύματος στο YouTube. Το μόνο που απαιτείται είναι η σύνδεση μέσω του συνδέσμου: https://bit.ly/2J7COjq επιλέγοντας τη συγκεκριμένη εκδήλωση, που θα έχει τη σήμανση “LIVE” (Ζωντανή Μετάδοση).

