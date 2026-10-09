Κικίλιας: Σωστή η προσωρινή δομή μεταναστών στα Χανιά – Στόχος μια αντίστοιχη λύση και στο Ηράκλειο

Στην αποτελεσματικότητα της προσωρινής δομής φιλοξενίας στα Χανιά για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Υπουργός, Βασίλης Κικίλιας, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως το «κλειδί» για την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.



Ο Υπουργός υπεραμύνθηκε του σχεδιασμού που εφαρμόστηκε στα Χανιά, τονίζοντας πως η δημιουργία της προσωρινής δομής αποφόρτισε πλήρως την εικόνα της πόλης. «Γι' αυτό και οι Χανιώτες, φέτος, δεν έχουν δει μετανάστη», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η διαδικασία που ακολουθείται πλέον είναι απόλυτα ελεγχόμενη.



Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, όλοι οι νεοεισερχόμενοι μετανάστες μεταφέρονται άμεσα και παραμένουν εντός της ελεγχόμενης δομής. Από εκεί και πέρα, αναλαμβάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες γραφειοκρατικές και διοικητικές διαδικασίες για τη διαχείρισή τους.

Στο «στόχαστρο» η δημιουργία δομής και στο Ηράκλειο

Παράλληλα, ο Υπουργός έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την επέκταση αυτού του μοντέλου και στην ανατολική Κρήτη. Εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει σύντομα μια αντίστοιχη λύση και για την περιοχή του Ηρακλείου, η οποία δέχεται επίσης πιέσεις.

Όπως υπογράμμισε, ο απώτερος σκοπός αυτών των ελεγχόμενων χώρων δεν είναι μόνο η προσωρινή περίθαλψη, αλλά κυρίως ο περιορισμός της δράσης των κυκλωμάτων των διακινητών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την έλλειψη οργανωμένων υποδομών για να δρουν ανεξέλεγκτα στο νησί.

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