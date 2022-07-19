ΤΡΙ.19 Ιου 2022 17:14
100.6 FM KnossosFM100.6 FM KnossosFM
101.5 FM Ράδιο Κρήτη101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Καιρός - Ηράκλειο: Φυσούν ακαταπαύστα οι ισχυροί βοριάδες - Η προειδοποίηση του λιμεναρχείου

κυματα
clock 19:24 | 19/07/2022 writer icon newsroom ekriti.gr

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Μ.Υ. /ΕΜΚ 19-07-2022 /13:00 ΤΟΠΙΚΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-07-2022 ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ,ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικες νεφώσεις στη Κρήτη κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ .
Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ.

ΟΡΜΟΥΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ –ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

ΡΥΜΟΥΛΚΑ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΧΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΤΟΛΩΝ-ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.

ΤΕΛΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΛΩΤΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ, ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - τροχαίο: Το κοντέρ "κολλημένο" στα 150 - Σοκάρουν οι εικόνες

Ηράκλειο: Κάνναβη και κοκαΐνη στο σπίτι 33χρονου (φωτο)

Απογραφή 2022: 10.432.481 είναι ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου Καιρός Βοριάδες

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ekriti logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: +30 2810 382300
Fax: +30 2810 382309
Email: [email protected]

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο [email protected]
ή να συμπληρώσετε τη φόρμα διαφήμισης.

Φόρμα διαφήμισης

Quantcast

Ράδιο Κρήτη © | 2013 - 2022 ekriti.gr | Όροι Χρήσης.
Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis