ΙΤΕ: Η ερευνήτρια Ηλέκτρα Γκιζελή εκλέχθηκε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας

Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO - European Molecular Biology Organization) εκλέχθηκε η Ηλέκτρα Γκιζελή, καθηγήτρια του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Η διεθνής αυτή διάκριση δίδεται σε επιστήμονες με γνώμονα την εξαιρετική συνεισφορά τους στην επιστήμη και την αποδεδειγμένη, με μελέτες και επιτεύγματα αιχμής, προαγωγή των Επιστημών Ζωής. Αποτελεί δε αναγνώριση της επιστημονικής αριστείας και του υψηλού επιπέδου έρευνας που γίνεται στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας έχει ως στόχο την προώθηση της επιστημονικής αριστείας στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας. Σήμερα αριθμεί συνολικά περισσότερα από 2.000 μέλη, κορυφαίους επιστήμονες, οι οποίοι χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης για το επιστημονικό τους έργο και διακρίνονται για τη διεξαγωγή υψηλής στάθμης καινοτόμου έρευνας. Είναι αξιοσημείωτο ότι 91 εξ αυτών έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Πρόσφατα εξελέγησαν 69 νέα μέλη από όλο τον κόσμο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι 8 επιστήμονες του ΙΤΕ έχουν εκλεγεί Μέλη του ΕΜΒΟ, σε σύνολο 16 από όλη τη Χώρα.

Η επίσημη τελετή υποδοχής της κας Γκιζελή, ως Νέου Μέλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας πρόκειται να γίνει στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, 25-27 Οκτωβρίου 2023.

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Ηλέκτρα Γκιζελή είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας του Παν. Κρήτης κα Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια και υπο-Διευθύντρια στο ΙΜΒΒ–ΙΤΕ. Είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας από το ΕΚΠΑ, MSc από το University College London και PhD από το Univ. of Cambridge, UK. Έχει δουλέψει ως post-doc στο EPFL, Switzerland και Sandia National Labs, USA. Ως κάτοχος της ανταγωνιστικής υποτροφίας BBSRC Fellowship διετέλεσε Group Leader του “Acoustic Biosensors Group” στο Inst. of Biotechnology, Univ. of Cambridge για 6 έτη. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται του χώρου των βιοαισθητήρων, της βιοφυσικής, μοριακής διάγνωσης και νανοβιοτεχνολογίας. H δουλειά του εργαστηρίου της έχει δημοσιευτεί σε περισσότερα από 90 επιστημονικά περιοδικά του χώρου, κατόπιν κρίσης. Η ανάπτυξη καινοτομίας και μεταφοράς ευρημάτων στο πεδίο είναι ένας πρωταρχικός στόχος της δουλειάς της. Η δημιουργία, στο εργαστήριό της, πρωτοπόρων φορητών μοριακών διαγνωστικών εργαλείων απέσπασε πολλαπλά βραβεία καινοτομίας (Nokia, Finland; Innovate Greece, κλπ.). Είναι ιδρυτικό μέλος δυο εταιρειών τεχνοβλαστών του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ.

Η ερευνητική της δραστηριότητα έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς (EC), διεθνείς (HFSP) και εθνικούς οργανισμούς (BBSRC, DAAD, ΓΓΕΤ) καθώς και εταιρείες. Η ίδια έχει συντονίσει >20 ανταγωνιστικά διεπιστημονικά προγράμματα με συνολική χρηματοδότηση >20Μ€. Στο εργαστήριο της έχουν εκπαιδευτεί 25 μετα-διδάκτορες, 15 διδακτορικοί φοιτητές και >50 MSc και προπτυχιακοί φοιτητές. Έχει διατελέσει Adjunct Professor στο Marquette Univ., USA, και μέλος του Scientific Advisory Board και κριτής σε διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες (EDCP3, Welcome-Trust, HFSP, Unilever κλπ). Από το 2016 είναι εκλεγμένη Fellow of the Royal Society of Chemistry.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας: https://www.embo.org/press-releases/embo-announces-election-of-new-members/

