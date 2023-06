Ηράκλειο: Στις 19 Ιουνίου ξεκινάει το Διεθνές Συμπόσιο Κυκλικής Οικονομίας και Βιωσιμότητας

Το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τον διεθνή επιστημονικό οικονομικό οργανισμό INFER, το Harper Adams University, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Neapolis University Pafos, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου διοργανώνουν το 4ο Διεθνές Συνέδριο Κυκλικής Οικονομίας και Βιωσιμότητας στις 19-21 Ιουνίου 2023 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Στο συνέδριο συμμετέχουν πάνω από 150 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από 28 χώρες, και διακεκριμένοι στον τομέα τους προσκεκλημένοι ομιλητές θα δώσουν διαλέξεις πάνω σε θέματα «Συστήματα κύκλου ζωής και κυκλική οικονομία» (καθηγήτρια Adiza Azapagic, Ηνωμένο Βασίλειο), «Πως να δημιουργήσουμε ένα κυκλικό μέλλον» (καθηγήτρια και πρώην υπουργός περιβάλλοντος Jacqueline Cramer, Ολλανδία), «Περιβαλλοντικά φιλικές πολιτικές και πρωτοβουλίες τροφικής εφοδιαστική αλυσίδας» (καθηγήτρια Inmaculada Martínez-Zarzoso, Ισπανία), πολυκριτήρια αξιολόγηση επιδόσεων σε επενδύσεις ESG (καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ελλάδα).

Τα πρακτικά των περιλήψεων και το πρόγραμμα του συμποσίου, βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και ελεύθερα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του συμποσίου: https://easychair.org/smart-program/4thCESUST2023/

Το συμπόσιο υποστηρίζεται (sponsors) από το επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Sustainability και τα Πλαστικά Κρήτης ΑΕ. Ακαδημαϊκοί συνεργάτες του συμποσίου αποτελούν το Hellenic Association for Energy Economics, το ΕURECA-PRO/European University on Responsible Consumption and Production, και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ. Στους φορείς και τα δίκτυα που υποστηρίζουν το συμπόσιο (supporting partners) περιλαμβάνονται το ENIRISST - ENIRISST PLUS, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τμήμα Ανατολικής Κρήτης), το Statistics and Economics IWA Specialist Group, το CIRCUL-A-BILITY Cost group καθώς επίσης και τα μέλη των επιστημονικών προγραμμάτων ProCEedS, ReTraCE και το CO2NSTUCT.

Μετά το πέρας του συμποσίου, 22-24 Ιουνίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΕ/ΤΑΚ και το δίκτυο COST CIRCUL-A-BILITY, διοργανώνουν εντατικό εκπαιδευτικό σχολείο με τίτλο «Βιώσιμη συσκευασία και κυκλική οικονομία».

