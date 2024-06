Ηράκλειο: Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι δράσεις του Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» - Το πρόγραμμα για το Σάββατο

Συνεχίζεται το Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» προσφέροντας χαρά και ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους, μέσα από 100 και πλέον εκδηλώσεις και δράσεις, μετατρέποντας τον Δήμο Ηρακλείου σε μια μεγάλη σκηνή καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία η ξενάγηση στον Άγιο Ματθαίο των Σιναϊτών και στον Λάκκο, οι αγώνες γρήγορου σκακιού Blitz στο Πάρκο Γεωργιάδη, το διαδραστικό εικαστικό εργαστήρι του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ «Πάμε Μαζί» στο αίθριο της Λότζιας, ο εκπαιδευτικός περίπατος από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στην Πύλη Ιησού καθώς και το Dance Pilates on the road και το Loopia Live Concert στην Πλατεία του Αγίου Τίτου. Επίσης, η συναυλία με τη χορωδία «Ωδή τριτέκνων» και η συναυλία παραδοσιακής μουσικής με τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης, η συναυλία κρητικής μουσικής στον Κουμπέ με τον Γιώργο Ξυλούρη, η συναυλία «Μουσικό ταξίδι…» του Σύγχρονου Ωδείου Κρήτης στο Πολύκεντρο Ηρακλείου, η παράσταση θεάτρου σκιών από τον Άθω Δανέλλη στην παλιά λαχαναγορά, η μουσικοχορευτική παράσταση «Η μαγεία του Φλαμένγκο» στο αίθριο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου καθώς και η συναυλία με το ροκ συγκρότημα Per Ora και η συναυλία «Μια φορά και έναν καιρό: Ένα ροκ ταξίδι με την Στέλλα Κανετάκη» στην Πλατεία Ελευθερίας.

Επίσης, συνεχίστηκε το τριήμερο παζάρι του Βιβλιοπωλείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη στοά Ν.Χ. Γιανναδάκη με βιβλία των εκδόσεων της Β.Δ.Β., καθώς και οι εκθέσεις «Ψηφοθετώντας…» από τον Σύλλογο Μικρασιατών «Ο Άγιος Πολύκαρπος» στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, η έκθεση φωτογραφίας «Πορτραίτα» από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.) στο Πατάρι του Βιβλιοπωλείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τα «Τοπία της Κρήτης» στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης από την Ε.Φ.Ε.Η. καθώς και η έκθεση «Θαλασσινό Τοπίο» στον Λάκκο επίσης από την Ε.Φ.Ε.Η.

Image

Οι δράσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο 22 Ιουνίου είναι οι εξής:

Πάρκο Γεωργιάδη

10:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00: Μαθήματα Capoeira από τον Πολιτιστικό και μορφωτικό σύλλογο Capoeira Angola Crete!

Capoeira, είναι τέχνη που περιλαμβάνει στοιχεία μουσικής, χορού ,πολεμικής τέχνης και ακροβατικών. Η δράση, για μικρούς και μεγάλους, περιλαμβάνει ανοιχτά μαθήματα κινησιολογίας υπό τον ήχο ζωντανής μουσικής (αφρό βραζιλιάνικα κρουστά).

Πάρκο Θεοτοκόπουλου

21:00 «Καραγκιόζης ο Βασιλιάς του γέλιου»: παράσταση θεάτρου σκιών με τον Άθω Δανέλλη & το Θέατρο Σκιών Κρήτης!

Βενεράτο

21:00 ΖΑΚΡΙΣ Magic Show … “Zakris Secrets”

Μια θεατρομαγική παράσταση από τον μοναδικό μάγο και μένταλιστ Zakris και την ομάδα του!

Θέατρο Συλλάμου

21:00 «Ήρθαμε να γλεντήσουμε» μια βραδιά με αγαπημένα ρεμπέτικα τραγούδια με τους Γιάννη Παξιμαδάκη (μπουζούκι, τραγούδι), Γιώργη Κοντογιάννη (μπουζούκι, τραγούδι), Αυγερινή Γάτση (ακορντεόν, τραγούδι) και Νίκο Σταματάκη (κιθάρα, τραγούδι)

Image

Συνεχίζουν οι εκθέσεις:

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

«Ψηφοθετώντας … » Έκθεση ψηφιδωτών έργων από τον Σύλλογο Μικρασιατών Κρήτης “Ο Άγιος Πολύκαρπος”.

Ο Σύλλογος και το εργαστήριο ψηφιδωτού επιστρέφουν στο Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν» και στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από την ομαδική έκθεση «Ψηφιδογραφίες», του 2020.

“Ψηφοθετώντας” λοιπόν, οι δημιουργοί – μέλη του εργαστηρίου ψηφιδωτού του Συλλόγου, με υπομονή, μεράκι και με την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας Ευαγγελίας Αγιομυργιαννάκη, αποτυπώνουν σε ψηφιδωτό Αγιογραφίες, έργα μεγάλων ζωγράφων, φωτογραφίες αλλά και χρηστικά αντικείμενα και ευφάνταστα διακοσμητικά.

Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννης Χατζημανώλης

Συμμετέχουν: Αγιομυργιαννάκη Ευαγγελία, Ανετάκης Νικόλαος, Αντιμισάρη – Λυρώνη Μαρία, Αντωνάκης Γεώργιος, Αράπογλου – Οικονομάκη Λίζα, Βίτσα Δήμητρα, Δουλγεράκη Μαρία, Δραμουντάνη – Δασκαλάκη Μαρία, Καλαϊτζάκης Ιωάννης, Καρτσάκης Χαρίλαος, Καφούση Μαρία, Κελαράκης Γεώργιος, Κιόρογλου Χρυσάνθη, Κουγιουμουτζάκη Μαίρη, Κουναλάκη – Χαχλάκη Ελένη, Λενακάκη – Φουντουλάκη Κατερίνα, Λυρώνη Κατερίνα, Μακράκη – Καρασταμάτη Φεβρωνία, Μαμαλάκη Μαρία, Μανιακουδάκη - Αράπογλου Εύα, Μανουρά Μαριλένα, Μαρκογιαννάκη Ελένη, Μπολαράκη Ιωάννα, Παπαδογιάννη – Δαφέρμου Μάγδα, Παπαϊωάννου Μαρία, Παπαστεφανάκη Ευαγγελία, Παρασύρη –

Τσιτούρη Αθηνά, Πατεράκη Αλίκη, Πετρίδη Ιωάννα, Πηγάκη Ειρήνη, Πολίτη Μαρία, Σκυβαλάκη Άννα, Σολάκη Εύα, Σοφού Αγγελική, Φανουράκης Δημήτριος, Χριστοδουλάκη – Μπιτζαράκη Μαρία, Ψαρουδάκη Μαρία.

Image

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 με Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 14:00 & 17:00 -21:00, Σάββατο 09:00 - 14:00, Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

Πατάρι Βιβλιοπωλείου Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

«Πορτραίτα»: Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Ίσως είναι εποχή να επιστρέψουμε στο πρόσωπο, να ξανακοιτάξουμε γύρω και μπροστά μας και μέσα μας. Φωτογράφοι, μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου παρουσιάζουν πορτραίτα και φέρνουν στην επιφάνεια τον εσωτερικό συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων γύρω μας, που μένει απαρατήρητος μέσα στην πολύβουη καθημερινότητα.

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη – Σάββατο 09:00 -14:30, Τρίτη – Τετάρτη - Παρασκευή 09:00 - 14:00 & 17:00 -21:00, Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 έως και Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (αυλή)

«Πάμε Μαζί» -Εικαστική έκθεση με έργα που δημιουργήθηκαν στο Διαδραστικό Εικαστικό Εργαστήρι του τμήματος εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, υπό την καθοδήγηση της εικαστικού Λούλας Μεταξά.

Η δράση έχει σκοπό μέσα από τον συνδυασμό της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής να αφήσει τη φαντασία του συμμετέχοντα να ταξιδέψει, με αποτέλεσμα ο ίδιος να επιλέξει, με τον τρόπο που θα τον καθοδηγήσει η ψυχή του, το συγκεκριμένο ποιητικό κείμενο από αυτά που θα έχουμε ήδη τυπωμένα εκεί και να το αποτυπώσει εικαστικά πάνω στον καμβά.

Δεν έχει σημασία το εικαστικό επίπεδο των συμμετεχόντων, σημασία έχει να καταφέρουν να συντονιστούν με τα βιώματα και το συναίσθημα τους στο παρόν και αφαιρώντας εμπόδια και φραγμούς, να αποτυπώσουν όλα εκείνα που δεν λέγονται, όμως είναι μέσα στην ψυχή τους. Να καταφέρουν να εκφράσουν τον ψυχικό τους κόσμο, δηλαδή, με τη λογοτεχνία σαν εφαλτήριο και στη συνέχεια με τη ζωγραφική σαν δρόμο.

Διάρκεια έκθεσης Παρασκευή 21 έως Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

«Τοπία της Κρήτης»: Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Φωτογράφοι, μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου υμνούν την Κρήτη με εικόνες από διάφορα μέρη της. Έγχρωμα και ασπρόμαυρα τοπία που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο, μιας και μέσα από αυτά εμφανίζεται το μεγαλείο του τόπου και οι αντιθέσεις που τον συνθέτουν. Κάθε φωτογράφος χρησιμοποιεί το δικό του στυλ και τις δικές του τεχνικές, για να παρουσιάσει το θέμα του, όμως η τελική αίσθηση που αφήνουν οι φωτογραφίες είναι μία: Θαυμασμός και δέος για την ομορφιά που υπάρχει στη φύση του νησιού.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 έως και Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

Λάκκος

«Θαλασσινό τοπίο» - Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Το γαλάζιο υδάτινο τοπίο, μας είναι συχνά ευχάριστη συντροφιά από τότε που ακόμα ήμασταν παιδιά, είναι συχνά αφορμή φαντασίας και στοχασμού, ένας θελκτικός δρόμος που μας καλεί σε ταξίδια, άγνωστα μέρη και περιπέτειες που η στεριά θαρρούμε μας στερεί.

Λαός θαλασσινός…Πώς είναι δυνατόν η θάλασσα να μην εμπνεύσει;

Μέλη της ΕΦΕ Ηρακλείου παρουσιάζουν έργα τους με θαλασσινά τοπία, άλλοτε όπως τα βλέπουν, άλλοτε ως σκηνοθετικό πλαίσιο, άλλοτε ως στοιχείο συμβολισμού και αλληγορίας.

Ραντεβού λοιπόν στις πλατείες και στους δρόμους του Δήμου μας!

Δείτε το σποτ του φεστιβάλ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/BMMEwO611PA?si=nJGtvZ0nXaIe0uH-

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ: https://www.heraklionculture.gr/street-art-festival

Ακολουθήστε το Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα: https://www.facebook.com/StreetArtFestival.gr https://www.instagram.com/streetartfestival.gr

