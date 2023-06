Ηράκλειο: Ενημερωτική εκδήλωση για τις διατροφικές διαταραχές σε νέους

Το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών διοργανώνει υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, ενημερωτική εσπερίδα με θέμα: «Μια νέα πανδημία σε εξέλιξη: Διατροφικές Διαταραχές σε παιδιά και εφήβους». Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου στις 17:00, στην Αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης).

Κεντρική ομιλήτρια, η διεθνώς αναγνωρισμένη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο King’s College του Λονδίνου, Professor Janet Treasure*

Είσοδος ελεύθερη. Θα υπάρξουν μαρτυρίες ασθενών που ανάρρωσαν και των οικογενειών τους. Συντονίζει η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη

Στους φοιτητές και ειδικούς που θα παραβρεθούν θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πρόγραμμα Ενημερωτικής Εσπερίδας

«Μια νέα πανδημία σε εξέλιξη: διατροφικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους»

Με επίσημη καλεσμένη την διεθνώς αναγνωρισμένη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Janet Treasure στο King’s College του Λονδίνου

17:00 -17:15: Χαιρετισμός της αντιδημάρχου του Δήμου Ηρακλείου, Ρένας Παπαδάκη και της Δρ. Μαρίας Τσιάκα, Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών

17:15.-18:15: «Ποιοι παράγοντες ευθύνονται για την έναρξη αλλά και τη διατήρηση των Διατροφικών Διαταραχών, τι πρέπει να γνωρίζουν ειδικοί και γονείς;»

Janet Treasure, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο King’s College του Λονδίνου και Διευθύντρια της μονάδας Διατροφικών Διαταραχών στην πανεπιστημιακή κλινική Maudsley του Λονδίνου.

18:15 -18:40: «Ποιος ο ρόλος των ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών στην ανάπτυξη και εξέλιξη της νόσου, σε παιδιά και εφήβους»

Δρ. Μαρίας Τσιάκα, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ψυχολογικής Ιατρικής King’s College του Λονδίνου, Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών

18:40-19:00: «Εσωτερική Νοσηλεία σε ασθενείς με διατροφικές διαταραχές στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι προκλήσεις που χρίζουν άμεσης διαχείρισης και αντιμετώπισης».

Δρ. Ευαγγελία (Εύα-Μαρία) Ιωάννου Τσαπάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Επιστημονική Διευθύντρια Ψυχιατρικής Κλινικής «Άγιος Χαράλαμπος», Ηράκλειο Κρήτης

19:00-19:20: «Το μονοπάτι της ανάρρωσης, μια δύσβατη διαδρομή με αίσιο τέλος» Μαρτυρίες ασθενών που ανάρρωσαν από διατροφικές διαταραχές και γονιών που συνέβαλαν σημαντικά στην ανάρρωση των παιδιών τους.

19:20- 19:35: Διάλειμμα

19:35- 20:10: «Πώς η εκπαίδευση στις διατροφικές διαταραχές αλλάζει τον ρόλο των ειδικών. Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι διαφοροποιήσεις στη θεραπευτική σχέση». Ευαγγελία Αγγελοπούλου, Ψυχίατρος, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου.

20.10-20.45: «Η τροφή ως θεραπευτική αγωγή, ποιος ο ρόλος των διαιτολόγων στη θεραπεία των διατροφικών διαταραχών»

Αλεξία Κατσαρού PhD, Διαιτολόγος και Ειρήνη Λυκουρέση, MSc Διαιτολόγος, συνεργάτες του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών.

20:45- 21:00: Ερωτήσεις -Συμπεράσματα -Κλείσιμο

* Η Professor Janet Treasure OBE PhD FRCP FRCPsych είναι Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο King’s College του Λονδίνου, ειδικεύεται στην έρευνα καθώς και τη θεραπεία των διατροφικών διαταραχών. Είναι Διευθύντρια της Μονάδας Διατροφικών Διαταραχών στο Νοσοκομείο Maudsley και συν-δημιουργός της ενδεδειγμένης θεραπείας (evidence based treatment) "MANTRA” για ενήλικες. Το 2013 το Παλάτι της απένειμε τον τίτλο “Order of the British Empire (OBE) για τις υπηρεσίες της σε ανθρώπους που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές. Έχει πάρει, ανάμεσα σε άλλα, βραβείο για το σύνολο του έργου της από την Ακαδημία Διατροφικών Διαταραχών (AED), καθώς και τα βραβεία “Psychology in United Kingdom Leader Award” (Research, 2023) και “Best Female Scientist Award” (Research, 2022). Το ερευνητικό της έργο είναι πλούσιο με περισσότερες από 900 δημοσιεύσεις.

