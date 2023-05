Ηράκλειο: Εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης από το Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας

Το Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας, με την υποστήριξη του EUROPE DIRECT της Περιφέρειας Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Γόρτυνας, διοργανώνει την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα, εκδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», με τίτλο: «M(E) and YO(U) with EU: EU in my homeland».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας, ώρα 11:00 – 14:00.

Image

Συμμετέχουν:

-Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΥΠΕΝ

-Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

-Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης

-Χάρης Κούντουρος, Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωκοινοβουλίου», Γραφείο Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα

Ομιλίες:

-Εμμανουέλα Δούση, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δ/ντρια Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης & Πολιτικής

-Νικόλας Μωραϊτάκης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης

-Νίκος Καλυβίτης, Ερευνητής, Εργαστήριο Περ/κών Χημικών Διεργασιών, Παν/μιο Κρήτης

Δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης, μέσω του συνδέσμου: https://minedu-secondary.webex.com/meet/g.kamp

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - ξενοδοχεία: Έρχονται ξαφνικοί έλεγχοι για μαύρη εργασία και απλήρωτες υπερωρίες

Ηράκλειο: Κυκλοφοριακό χάος και αγανάκτηση των οδηγών (Φωτογραφίες)

Σεισμός - Αρκαλοχώρι: Μαζικές προσφυγές από σεισμόπληκτους εναντίον των τραπεζών