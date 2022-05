Χανιά: Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της Μάχη της Κρήτης

Το πρόγραμμα των εορτασμών της 81ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Από τις 8 το πρωί της Παρασκευής 20ης Μαΐου 2022 μέχρι το βράδυ της Κυριακής 22ης Μαΐου 2022 ορίζεται σημαιοστολισμός των καταστημάτων, των Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, των Τραπεζών, καθώς και των πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι της Σούδας.

Επίκαιρες Εορταστικές Εκδηλώσεις στα Σχολεία, τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες της Παρασκευής 20 Μαΐου 2022, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΕΙΔΙΚΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2022

11:00 – Δήμος Σφακίων – Μνημείο «Μάχης της Κρήτης» Χώρας Σφακίων

Επιμνημόσυνη Δέηση

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

Εθνικός Ύμνος

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Σφακίων, κ. Μανούσο Χιωτάκη

Ομιλία για τα γεγονότα της περιοχής από τον κ. Ιωάννη Θυμιανό, Πρόεδρο του Συλλόγου Διατήρησης Μνήμης της Μάχης της Κρήτης και της Αντίστασης

Χορός από τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο «Τα Σφακιά»

Κέρασμα από το Δήμο Σφακίων

Διοργάνωση: Δήμος Σφακίων

18:30 – Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – Έκθεση «Mάχη της Κρήτης» του Συλλόγου Διατήρησης Μνήμης της Μάχης Κρήτης και της Αντίστασης

Εγκαίνια έκθεσης-αναδρομής στα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης μέσω σπάνιων, αδημοσίευτων φωτογραφιών και αντικειμένων εποχής. Ο Σύλλογος θα παρουσιάσει μέρος του ιστορικού αρχείου του Δημήτρη Σκαρτσιλάκη και τη συλλογή αντικειμένων του Στέλιου Τριπαλιτάκη.

Χαιρετισμός διοργανωτών

Εισήγηση από τον κ. Ιωάννη Θυμιανό, Πρόεδρο του Συλλόγου και από τον κ. Δημήτρη Σκαρτσιλάκη, Επιμελητή της Έκθεσης

Συναυλία από τη Χορωδία Χανίων με το έργο «Μάουτχάουζεν» σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλλη, υπό τη Διεύθυνση του Μαέστρου Γιάννη Μεντζελόπουλου

Διάρκεια Έκθεσης: 15 έως 29 Μαΐου 2022

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 14:00 και 18:00 – 22:00

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων – ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ – Σύλλογος Διατήρησης Ιστορικής Μνήμης Μάχης Κρήτης & Αντίστασης – Χορωδία Χανίων

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2022

11:00 – Γουβερνέτο Ακρωτηρίου – Μνημείο Πεσόντων

Επιμνημόσυνη Δέηση

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

Εθνικός Ύμνος

Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Χανίων, κ. Γιάννη Γιαννακάκη

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

20:00 – Χωρος Τεχνης Χανιων (Αλεξ. Παπαναστασίου 59) – Εκθεση-Εγκατάσταση με τίτλο «Μια μπομπα, κι άλλη, κι αλλη»

Εγκαίνια Έκθεσης-Εγκατάστασης: αντιπολεμική θεματική εγκατάσταση του καλλιτέχνη Γιάννη Π. Μαρκαντωνάκη. Παρουσιάζονται 99 δαίμονες: αγαθοποιοί Μινωικοί, πυρομανείς δαντικοί και 81 κρεμμάμενοι ξύλινοι πύροι σαν «μπόμπες» που παραπέμπουν στο βομβαρδισμό των Χανίων επί Γερμανικής κατοχής, αλλά και εικαστικός υπαινιγμός ενός σύγχρονου βομβαρδισμένου τοπίου.

Επιμέλεια έκθεσης: Δημήτρης Αγγελάτος, Καθηγητής Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Διάρκεια Έκθεσης: 16 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2022

Ώρες λειτουργίας: 18:00 – 22:00

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Δήμος Χανίων – ΔΕΔIΣΑ

ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2022

18:30 – Λιμανάκι Νέας Χώρας – Μνημείο Πεσόντων Κατοίκων της Νέας Χώρας

Επιμνημόσυνη Δέηση

Προσκλητήριο Πεσόντων

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από κ. Σπύρο Δαράκη, πρώην Δήμαρχο Μυθήμνης και Μέλος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2022

11:00 – Δήμος Καντανου-Σελινου – Πλατεία Φλωρίων

Επιμνημόσυνη Δέηση

Προσκλητήριο Πεσόντων

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

Εθνικός Ύμνος

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Καντάνου-Σελίνου, κ. Αντώνη Περράκη

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Φλωρίων,

κ. Γεώργιο Γεωργιλάκη

Ομιλία από την κα Ελευθερία Λιονάκη, Ιατρό

Παραδοσιακό κέρασμα

Διοργάνωση: Δήμος Καντάνου-Σελίνου

18:30 – Δημος Αποκορωνου – Αγioi Παντεσ – Κοινωφελεσ Ίδρυμα «Αγ. Σοφια»

Εις Μνήμην των Πεσόντων στις Μάχες Στύλου και Μπαμπαλή, 28 Μαΐου 1941

Επιμνημόσυνη δέηση

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

Εθνικοί Ύμνοι

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία», Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ.κ. Δαμασκηνό

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, κ. Ιωάννη Γαρεδάκη

Ομιλία με τίτλο «Ο Αποκόρωνας στη Μάχη της Κρήτης, με έμφαση στις μάχες Στύλου και Μπαμπαλή», από τον ιστορικό ερευνητή, κ. Στέλιο Τριπαλιτάκη, Μέλος του Συλλόγου Διατήρησης Μνήμης της Μάχης της Κρήτης και της Αντίστασης

Παραδοσιακό κέρασμα

Διοργάνωση: Δήμος Αποκορώνου – Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία» – Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου

21:00 – Γηπεδο Περιβολλιων – Πρεμιερα Θεατρικης Παραστασης «Μαυροι Σταυροί» της Θεατρικής Ομάδας Χανίων ΚΑΠΑ

Αφηγήσεις-δραματοποιημένες προφορικές μαρτυρίες για τη Μάχη της Κρήτης.

**Οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν ξανά την 19η και την 20η Μαΐου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

**Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Δήμος Χανίων - Αθλητικός Όμιλος «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ» Μουρνιών

21:00 – Πνευματικο Κέντρο Χανιων - Προβολη του Ντοκιμαντέρ “Sons οf Tu Matauenga” [Γιοί του Θεού του Πολέμου], 47 min., του Νεοζηλανδου Σκηνοθετη Michael Havas

Ο Ned Nathan, επιζών του 28ου Τάγματος των Μαορί που πολέμησε στην Μάχη της Κρήτης, απέκτησε ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με το νησί που αγάπησε, μιας και επέστρεψε και παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κατίνα Τοράκη από την Σκλαβοπούλα, με την οποία έζησαν στη Νέα Ζηλανδία και απέκτησαν δυο γιούς. Όταν ο Ned σχεδίασε να επισκεφθεί μαζί με συμπολεμιστές του τα πεδία της μάχης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1977, o γνωστός Νεοζηλανδός σκηνοθέτης Michael Havas κατέγραψε αυτό το μοναδικό Προσκυνηματικό Ταξίδι. Ένα σπάνιο κινηματογραφικό ντοκουμέντο που γυρίστηκε το 1977 στην Κρήτη και την Ιταλία.

Οργάνωση παραγωγής: Βίκη Αρβελάκη, Σκηνοθέτις – Παραγωγός

**Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη κ. Michael Havas.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Δήμος Χανίων – DocStories Ημέρες Ντοκιμαντέρ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2022

11:00 – Κολυμβάρι – Μνημείο Ευελπίδων

Επιμνημόσυνη Δέηση

Προσκλητήριο Πεσόντων

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

Εθνικός Ύμνος

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Ομιλία από τον Διοικητή της 5ης A/M ΤΑΞ «V Μεραρχίας Κρητών»,

Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Γιαννόπουλο

Διοργάνωση: 5η A/M ΤΑΞ «V Μεραρχία Κρητών» – Δήμος Πλατανιά

19:30 – Δήμοσ Κισάμου – Μνημείο Πεσόντων – Κόμβοσ Καλλεργιανών

Επιμνημόσυνη Δέηση

Προσκλητήριο Πεσόντων

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κισάμου

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Κισάμου, κ. Γιώργο Μυλωνάκη

Ομιλία με τίτλο «Η Μάχη της Κρήτης μέσα από μαρτυρίες και αρχεία», από τον κ. Αντώνη Σπανουδάκη, Δάσκαλο.

Ριζίτικο τραγούδι από τον Σύλλογο Ριζιτών «Η Κίσαμος»

Παραδοσιακό κέρασμα

Διοργάνωση: Δήμος Κισάμου – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κισάμου (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)

21:00 – Πνευματικο Κέντρο Χανιων – Προβολη του Ντοκιμαντέρ “Beyond the Battalion” των Νεοζηλανδών σκηνοθετών Michael Havas και Julian Arahanga.

Το 1975 ο Michael Havas σκηνοθετεί το πρώτο του ντοκιμαντέρ για την Μάχη της Κρήτης και τη συμμετοχή των Μαορί σε αυτήν. Η Μάχη της Κρήτης αποτέλεσε συστατικό στοιχείο για τη σύγχρονη ταυτότητα των Μαορί. Ταυτόχρονα δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών. Δεσμούς που σημάδεψαν Κρητικούς και Μαορί. Ο Michael Havas ήρθε για πρώτη φορά στην Κρήτη το 1973 και ήταν τόσο συγκινημένος από τη φιλοξενία και την αγάπη που βίωσε για τους Νεοζηλανδούς, ώστε αποφάσισε να κάνει μια ταινία που ουσιαστικά θα αποτύπωνε αυτό τον ισχυρό δεσμό που γέννησε η Μάχη της Κρήτης μεταξύ των δυο λαών. Το 2016 ο Michael Havas επέστρεψε στην Κρήτη για την νέα του ταινία «Beyond the Battalion». Σκηνοθέτης, αλλά και κεντρικό πρόσωπο μιας ταινίας που αποτυπώνει την προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και ιδιαίτερα να μεταφερθεί στις επόμενες γενιές ο ισχυρός δεσμός που γέννησε η Μάχη της Κρήτης ανάμεσα σε Μαορί και Κρητικούς.

Στο έργο αυτό, το οποίο συνυπογράφει με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, Julian Arahanga, αντανακλάται η μνήμη όπως την είχε καταγράψει ο Michael Havas στις δύο προηγούμενες ταινίες του για τη Μάχη της Κρήτης, Once Upon An Island (1975) και Sons of Tu Mata Uenga (1977).

**Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη κ. Michael Havas.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Δήμος Χανίων – DocStories Ημέρες Ντοκιμαντέρ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2021

10:00 – Φρούριο Φιρκά

Επίσημη έπαρση Σημαιών

Εθνικοί Ύμνοι

Διοργάνωση: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Δήμος Χανίων

10:30 – Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Παρουσίαση νέων εκθεμάτων Μάχης Κρήτης

Διοργάνωση: Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

13:30 – 115 Π.Μ. – Μαλεμε – Εγκαινια Ιστορικού Χώρου Μνήμης για τη Μάχη της Κρήτης 1941

Διοργάνωση: 115 Π.Μ.

19:00 – Οδόσ Τσικαλαριών 42 – Μνημείο Στρατιωτικού Εκστρατευτικού Σώματος Αυστραλών και Νεοζηλανδών (ANZAC) εις Μνήμην της 27ης Μαΐου 1941

Επιμνημόσυνη Δέηση

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

Εθνικοί Ύμνοι

Χαιρετισμός και ομιλία από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

Χαιρετισμοί από Εκπροσώπους των Επίσημων Αρχών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσικαλαριών – Αυστραλιανή Επιτροπή Μνημείου ANZAC

21:00 – Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Προβολή της ταινίας «Ο Ερμης Κρατησε την Αναπνοη Του» Η Μαχη Της Κρητης 20/5 - 1/6/1941

Το 12ήμερο της γενναίας αντίστασης του Κρητικού λαού που συγκλόνισε την Ευρώπη και ήταν καθοριστικό στην εξέλιξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ξημερώματα της 20ης Μαΐου 1941. Υπό την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ερμής», οι Γερμανοί ξεκινούν την αεραπόβαση για την κατάληψη της Κρήτης. Η ελίτ της πολεμικής μηχανής της Ναζιστικής Γερμανίας, οι Αλεξιπτωτιστές της παντοδύναμης Luftwaffe, επιστρατεύτηκαν για την άμεση κατάληψη του στρατηγικής σημασίας νησιού. Οι άνδρες και οι γυναίκες της Κρήτης, αρνούμενοι να παραδώσουν τον τόπο τους αμαχητί, έγιναν μια γροθιά και αντιστάθηκαν με πρωτοφανές σθένος, γενναιότητα και αυτοθυσία. Μετά από 12 ημέρες Μάχης, η Κρήτη «έπεσε» τελικά την 1η Ιουνίου 1941. Ωστόσο, η νίκη αυτή αποδείχτηκε «πύρρειος» για τους Γερμανούς.

Προϊόν εκτενούς έρευνας και δεκάδων συνεντεύξεων σε Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Αθήνα και Λονδίνο, η ταινία αναδεικνύει και «φωτίζει» τα γεγονότα της Μάχης από την ελληνική πλευρά, χωρίς να παραβλέπει το ρόλο των συμμαχικών δυνάμεων αλλά ούτε και τη γερμανική οπτική.

Παραγωγή: Cosmote TV / Εκτέλεση παραγωγής: Indigoview / Σκηνοθεσία - Κινηματογράφηση: Βικτώρια Βελλοπούλου / Σενάριο - Αρχισυνταξία: Ιωάννα Μπρατσιάκου / Executive producers: Ιωάννα Δάβη, Δημήτρης Μιχαλάκης / Παραγωγή COSMOTE TV: Δημοσθένης Βασιλόπουλος, Νατάσα Βερώνη, Άρτεμις Σκουλούδη, Μόιρα Βαρδάκη / Ιστορικός σύμβουλος: Ιωάννης Σκαλιδάκης / Ειδικός Σύμβουλος Έρευνας & Τεκμηρίωσης: Κωνσταντίνος Ε. Μαμαλάκης / Διεύθυνση παραγωγής: Δημήτρης Ξενάκης / Διεύθυνση φωτογραφίας: Κωστής Νικολόπουλος / Κάμερα: Αργύρης Κουλιζάκης, Γιώργος Νικολόπουλος, Θωμάς Γκίνης, Δημήτρης Γεωργοσόπουλος, Γιώργος Πανταζής / Μοντάζ: Πάνος Πολύζος, Μανώλης Κολοκοτρώνης / Ήχος: Φίλιππος Μάνεσης, Δημήτρης Ξενάκης, Pasquale Valle / Sound Design: Pasquale Valle / Πρωτότυπη μουσική τίτλων: Konstantinos Borek / Motion graphics: Αλέξης Κουβαριτάκης, Μανώλης Κολοκοτρώνης / Έρευνα: Βίκη Αρβελάκη, Μαρίλια Σταυρίδου, Άστριντ Μπλύμλαϊ

**Η προβολή θα γίνει παρουσία των συντελεστών της ταινίας.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Δήμος

Χανίων - DocStories Ημέρες Ντοκιμαντέρ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2022

10:30 – Αλικιανος – Μνημείο Κερίτη

Επιμνημόσυνη Δέηση

Προσκλητήριο Πεσόντων

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

Εθνικοί Ύμνοι

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Ομιλία από την κα Αικατερίνη Κολοκυθά, Επισκέπτρια Υγείας, Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών (Ίδρυμα Καψωμένου)

Διοργάνωση: Δήμος Πλατανιά

17:00 – Γαλατασ – Μνημείο Ελληνο-Νεοζηλανδών

Επιμνημόσυνη Δέηση

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

Εθνικοί Ύμνοι από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

Χαιρετισμοί από Εκπροσώπους Επίσημων Αρχών της Νέας Ζηλανδίας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

19:00 – Σούδα – Εκδήλωση στο Συμμαχικό Νεκροταφείο

Επιμνημόσυνη Δέηση

Κατάθεση στεφάνων

Διοργάνωση: Βρετανική Πρεσβεία της Αθήνας

20:00 – Πνευματικο Κεντρο Χανιων – Κεντρική Εκδήλωση Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Νικόλαο Καλογερή

Ομιλία με τίτλο «Η Μάχη της Κρήτης, ένα ιστορικό παρατηρητήριο για τις ανατροπές που θα ακολουθήσουν κατά την διάρκεια του Β´ Παγκόσμιου Πολέμου» από τον κ. Τάσο Σακελλαρόπουλο, Υπεύθυνο Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη

Μουσικό αφιέρωμα της ΣΜΣ της 5ης A/M ΤΑΞ

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Πνευματικό Κέντρο Χανίων – 5η Α/Μ ΤΑΞ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2022

11:00 – Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Χανίων – Επίσημη Δοξολογία

07:00 – 10:00 Θεία Λειτουργία

Μνημόσυνο Πεσόντων και Αναιρεθέντων της Μάχης της Κρήτης

11:00 Επίσημη Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη

Κυδωνίας & Αποκορώνου, κ.κ. Δαμασκηνού

Διοργάνωση: Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου – Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Δήμος Χανίων

11:30 – Παλαιό Λιμάνι Χανίων – Παρέλαση Σημαιοφόρων των Παραδοσιακών Συλλόγων Χανίων

Αντιπροσωπεία Παραδοσιακών Συλλόγων του Δήμου Χανίων θα παρελάσουν στο Λιμάνι των Χανίων με αφετηρία την πλατεία Τάλω και τερματισμό το Νεώριο Μόρο.

Με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων – ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

13:00 – Μάλεμε – Εκδήλωση στο Γερμανικό Νεκροταφείο

Επιμνημόσυνη Δέηση

Κατάθεση στεφάνων

Διοργάνωση: Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα

18:30 – Αεροδρόμιο Μάλεμε – Τελετη Ληξησ – Μνημειο Μαχης Κρητης

Α’ ΜΕΡΟΣ – Μνημείο Μάχης Κρήτης

Επιμνημόσυνη Δέηση

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

Διέλευση αεροσκαφών F16 από την 115 ΠΜ

Εθνικοί Ύμνοι

Β’ ΜΕΡΟΣ

Χαιρετισμός από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Νικόλαο Καλογερή

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

Ομιλία από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Χαιρετισμός από τον Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης

ΡΊψη αλεξιπτωτιστών από την 1η ΜΑΛ

Αεροπορική επίδειξη αεροσκάφους Τ-6 ΤΕΧΑΝ ΙΙ της Ομάδας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» που εδρεύει στην 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα

Επίδειξη μεμονωμένου αεροσκάφους F16 της Ομάδας «ΖΕΥΣ» από την 115 ΠΜ (demo flight)

Διοργάνωση: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Δήμος Πλατανιά – Δήμος Χανίων – 115 ΠΜ – 1η ΜΑΛ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΤΗΣ 81ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ MAXH ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δευτερα 16 Μαιου 2022 – ωρα 19:30 – Πολυκεντρο Βουκολιων – Εκδήλωση «Κρατώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη – 81 Χρόνια από την Μάχη της Κρήτης»

Προβολή της μικρού μήκους ταινίας «Μαρίκα...γιατί να φοβάσαι», σεναρίου και σκηνοθεσίας Ματθαίου Φραντζεσκάκη. Η ταινία ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα της έχει παρουσιαστεί σε περισσότερα από 30 Φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.

https://pek.inglelandi.com/marika-giati-fovasai/

Παρουσίαση της OnLine Έκθεσης που δημιουργήθηκε από τον Δήμο Πλατανιά με οπτικοακουστικό υλικό από την Μάχη της Κρήτης.

Παρουσίαση του βιβλίου «ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εμείς ξέραμε πως γράφαμε Ιστορία…» του Λευτέρη Λαμπράκη, Ηθοποιού, Συλλέκτη, Καλλιτεχνικού Διευθυντή Εκθέσεων του Φεστιβάλ. Κινηματογράφου Χανίων, σε συνεργασία με τον Ματθαίο Φραντζεσκάκη, έκδοσης Δήμου Πλατανιά https://chaniafilmfestival.com/vivlio-maxi-tis-kritis/

Ομιλίες-παρεμβάσεις και τοποθετήσεις από τους:

Στέλλα Αλυγιζάκη, Ιστορικό

Γιάννη Σκαλιδάκη, Ιστορικό

Γιώργο Κώνστα, Δημοσιογράφο

Μανώλη Χατζηνάκη, Μέλος της Σ.Ε. του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων

Ματθαίο Φραντζεσκάκη, Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Λευτέρη Λαμπράκη, Ηθοποιό, Συλλέκτη, Καλλιτεχνικό Διευθυντής Εκθέσεων Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Συζήτηση και τοποθετήσεις από τους παρευρισκόμενους

Διοργάνωση: Δήμος Πλατανιά – Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης

Τεταρτη 25 Μαιου 2022 – ωρα 19:30 – Χωρος Τεχνης Χανιων (Αλεξ. Παπαναστασίου 59)

Παρουσίαση βιβλίου του Martin Brown από τις εκδόσεις ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, με τίτλο «Πολιτική της Λήθης – Νέα Ζηλανδία, Ελλάδα και Βόρεια Βρετανία στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάχη της Κρήτης, Μέση Ανατολή, Εμφύλιος».

Ημερίδα με ομιλητές που θα συνδέσουν τη Μινωική Κρήτη, την Κατοχή και το σήμερα :

Ομιλία με τίτλο «Αναφορές του Δάντη («Κόλαση») στη Μινωική Κρήτη» από την κα Μαρία Βλαζάκη, Αρχαιολόγο και πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού

Ομιλία με τίτλο «Αθλητικά Σωματεία στην Κρήτη με ονομασίες Μινωικές»

από τον κ. Γιώργο Δρακάκη, Δημοσιογράφο

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – ΔΕΔΙΣΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΤΗΣ 81ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ MAXH ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής Επιπέδου L2 «Μάχη της Κρήτης»

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 ώρα 09:00

Τόπος Διεξαγωγής: Σκοπευτήριο ΑΣΟΧ Σκινέ

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Δήμος Πλατανιά – Αθλητικός Σκοπευτικός Όμιλος Χανίων

Διεθνείς Σκοπευτικοί Αγώνες Σταθερού Στόχου Α΄ Κατηγορίας «Μάχη της Κρήτης»

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21 και 22 Μαΐου 2022

Τόπος Διεξαγωγής Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος – Σκοπευτική Λέσχη Κρήτης

Διασυλλογικοί Σκοπευτικοί Αγώνες Κινητού Στόχου «Μάχη της Κρήτης»

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20, 21 και 22 Μαΐου 2022

Τόπος Διεξαγωγής: Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος – Σκοπευτικός Όμιλος Χανίων «Ο ΒΑΡΔΑΣ».

Παγκρήτιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου «Μάχη της Κρήτης»

Ημερομηνία Διεξαγωγής: δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία

Τόπος Διεξαγωγής: Παλαιόχωρα

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Δήμος Καντάνου-Σελίνου – ‘Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων

Τοπικό Ποδηλατικό Πρωτάθλημα ΜΤΒ «Μάχη της Κρήτης»

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2 και 3 Ιουλίου 2022

Τόπος Διεξαγωγής: Χανιά

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Ποδηλατικός Όμιλος Χανίων «Ο ΤΑΛΩΣ – ANEK LINES»

