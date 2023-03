ΓΕΛ Χερσονήσου: Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού Erasmus+ ΚΑ122

Το Γενικό Λύκειο Λιμένος Χερσονήσου υλοποιεί κατά το σχολικό έτος 2022-2023 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού Erasmus+ ΚΑ122 με τίτλο Διαφορετικότητα στην Τάξη.

Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, με έμφαση στην χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη, αλλά και η ενσωμάτωση μαθητοκεντρικών τεχνικών στη διδασκαλία, καθώς η νέα γνώση θα βοηθήσει στην ομαλότερη ενσωμάτωση μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής γλώσσας στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του σχολείου και η διεύρυνση των σχέσεων του με άλλα σχολεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασικό σκοπό της δράσης.

Για την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών, ο σύλλογος διδασκόντων επέλεξε τον διαπιστευμένο φορέα Europass Teacher Academy ως τον πλέον κατάλληλο για την παρακολούθηση σειράς σεμιναρίων και εργαστηρίων σχετικά με την διαχείριση τμημάτων με έντονο διαπολιτισμικό χαρακτήρα και ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες.

Στις δραστηριότητες του προγράμματος συμμετέχουν οχτώ συνολικά καθηγητές, οι οποίοι πραγματοποιούν επιμορφωτικά σεμινάρια στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και τη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Αρχικά, στις 20-25 Μαρτίου 2023, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί θα λάβουν μέρος στο σεμινάριο με τίτλο Use ICT to Intergrate Migrant Students In Your Classroom στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Μπάτσος Χριστόφορος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής (διευθυντής)

Αθανασάκης Ιωάννης, Φυσικός

Σφακιωτάκης Σταύρος, Φιλόλογος

Πελέκης Παντελής, Φιλόλογος

Ακολουθεί επιμορφωτικό σεμινάριο στη Βαρκελώνη της Ισπανίας στις 3-8 Απριλίου 2023, με θέμα Facing Diversity: Intercultural Classroom Management. Οι συμμετέχουσες καθηγήτριες είναι οι εξής:

Μαρκαντωνάκη Σοφία, Φιλόλογος (υποδιευθύντρια)

Βλαζάκη Παρασκευή, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας (συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων)

Τσουμπού Αντωνία, Οικονομολόγος

Στάμου Χριστίνα, Μαθηματικός,

Αποδέκτες της επιμορφωτικής δράσης αποτελούν όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην κινητικότητα, αλλά όλος ο σύλλογος διδασκόντων του ΓΕΛ Χερσονήσου και, κυρίως, οι μαθητές του σχολείου μας. Η εξοικείωση των διδασκόντων με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και με τη χρήση των ΤΠΕ δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης.

Η επιμόρφωση των καθηγητών φέρνει το ελληνικό σχολείο πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης, καθιστώντας το όχι απλά μια πηγή γνώσης αλλά και αρωγό στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

