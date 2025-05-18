Εθιά Αστερουσίων: Γιορτάζει το τέκνο της Άγιο Ευμένιο (Σαριδάκη) - Το πρόγραμμα της εορτής
clock 08:22 | 18/05/2025
newsroom ekriti.gr

Την Πέμπτη & την Παρασκευή, 22 & 23 Μαΐου, παραμονή και ανήμερα της γιορτής του Αγίου Ευμενίου (Σαριδάκη) του Νέου, ο τόπος καταγωγής του, η Εθιά Αστερουσίων, όπου βρίσκεται και ο τάφος του, θα τιμήσει και φέτος πανηγυρικά τη μνήμη του, τρία χρόνια μετά την αγιοκατάταξή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το Πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ

-Ώρα 7 το απόγευμα, Αρχιερατικός Εσπερινός με Αρτοκλασία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Γορτύνης & Αρκαδίας Μακαρίου.

-Ώρα 8.30 το βράδυ, Παράκληση του Αγίου Ευμενίου του Νέου.

-Ώρα 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ

-Ώρα 7 το πρωί, Όρθρος & Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Ηγούμενου της Μονής

Βροντησίου Τιμοθέου

-Ώρα 7 το απόγευμα Μεθεόρτιος Εσπερινός, με Αρτοκλασία και Λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Ευμενίου.

