ΕΛΜΕΠΑ - Τμήμα Γεωπονίας: Πρεσβευτής για το ελληνικό ελαιόλαδο - Μεταφέρει τεχνογνωσία στην Κίνα

Μία μοναδική ευκαιρία να προωθήσουν την εξαιρετική ποιότητα του ελληνικού ελαιόλαδου αλλά και να μεταφέρουν την τεχνογνωσία της καλλιέργειας της ελιάς, είχαν κατά το διάστημα 9 με 16 Δεκεμβρίου 2023, δύο καθηγητές του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και της ομάδας ΑΡΩΓΟΣ AIM-HQ OIL (https://aimhqoil.hmu.gr).

Τα μέλη του ΕΛΜΕΠΑ Καθ. Φίλιππος Βερβερίδης (Συντονιστής του ομώνυμου Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ- AIM-HQ OIL) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΕΒΒΕ)) και ο Αναπλ. Καθ. Εμμανουήλ Καμπουράκης (Διευθυντής του Εργαστηρίου Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής (ΕΣΑΠ), ξεκίνησαν συνεργασία με το φορέα “Olive Industry Development Office” στην ελαιοπαραγωγική περιοχή Wudu, της Επαρχίας Longnan, της Πολιτεία Gansu της Κίνας. Οι Καθηγητές του ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχουν σε μια πανελλήνια προσπάθεια, που συντονίζει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), για την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των Ελληνικών ελαιοκομικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό επισκέφθηκαν την Κινεζική Επαρχία Longnan, μετά από πρόσκληση του κινεζικού φορέα ελαιοπαραγωγής. Εκεί παρουσίασαν την καινοτομία του Cluster AIM-HQ OIL, ως προς την ανάδειξη της ποιότητας του Ελληνικού ΕΠΕ και μετέφεραν τεχνογνωσία στους τοπικούς γεωπόνους /δασολόγους και ελαιοπαραγωγούς μέσω σεμιναρίων για τη μεθοδολογία κλαδεύματος των ελαιόδεντρων και την ορθή διαδικασία οργανοληπτικής αξιολόγησης της ποιότητας του ελαιόλαδου.

Η περιοχή Longnan είναι κορυφαία στην παραγωγή ελαιολάδου στην Κίνα.

Η φύτευση της περιοχής αφορά σε διάφορες ποικιλίες (Ισπανικές, Ιταλικές και Ελληνικές) με εξέχουσα θέση της ελληνικής ποικιλίας «Κορωνέικη». Το 2005, ξεκίνησε η εμπορική παραγωγή κινεζικού ελαιόλαδου στην περιοχή Longnan και πρόσφατα (2021) τα ελαιοκομικά προϊόντα της περιοχής αυτής απέκτησαν την προστασία προϊόντων τοπικής γεωγραφικής ένδειξης. Για το λόγο αυτό η Επαρχία Longnan δέχεται έντονη επενδυτική δραστηριότητα στην καλλιέργεια της ελιάς.

Image

Ωστόσο, η εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου στην Κίνα καλύπτει μόνο το 10-15% των αναγκών κατανάλωσης. Το υπόλοιπο 90% καλύπτεται από εισαγόμενο, κυρίως Ισπανικό τυποποιημένο προϊόν (στο 70% των υπόλοιπων αναγκών) και ως εισαγόμενο Ιταλικό (στο υπόλοιπο ποσοστό). Το ποιοτικό Ελληνικό τυποποιημένο προϊόν είναι σχεδόν αμελητέο. Εντούτοις, δεδομένου της στροφής της Κίνας σε ποιοτικά τρόφιμα και του μεγέθους της καταναλωτικής της δυναμικότητας θεωρείται ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο εισόδου του ελληνικού ελαιόλαδου στην αγορά της Κίνας.

Κατά την επίσκεψη στην επαρχία Longnan στην Κίνα, οι Καθηγητές του Τμήματος Γεωπονίας πραγματοποίησαν τις παρακάτω δράσεις:

Παρουσίαση της δομής και λειτουργίας του συνεργατικού συνεταιρισμού καινοτομίας AIM-HQ OIL, στην επιστημονική ημερίδα «Ακαδημαϊκή έκθεση και συνάντηση προώθησης του έργου της Κοινοπραξίας Καινοτομίας της Ελαιοβιομηχανίας Longnan» με ομιλία του Καθ. Φ. Βερβερίδη με τίτλο: “Olive oil and the added value chain between science and modern technology - Entrepreneurial Cluster A.I.M.-H.Q. OIL”. Στην ημερίδα συμμετείχαν η Δήμαρχος της Longnan και άλλα εξέχοντα στελέχη τοπικών φορέων της επαρχίας, της Πολιτείας Gansu καθώς και επιστήμονες του Παν/μίου Lanzou. Ο στόχος της πρόσκλησης και της αντίστοιχης θεματικής της ημερίδας αυτής, ήταν η δημόσια παρουσίαση και υπογραφή συμφωνίας δημιουργίας τοπικού επιχειρηματικού Cluster / Συνεργατικού Σχηματισμού μεταξύ της Ομάδας του Καθ. Duolong Di (Chemistry & Physics Institution) του Παν/μίου Lanzou για την απομόνωση και περαιτέρω αξιοποίηση των βιοενεργών συστατικών των αποβλήτων βιομηχανικών Μονάδων Ελαιουργείων της περιοχής Longnan και τη χρήση τους σε προϊόντα κοσμετολογίας. Συζητήθηκε από κοινού η σύνταξη και η υπογραφή, το συντομότερο δυνατόν, ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΜΕΠΑ με το «Olive Industry Development Organization Office», της Επαρχίας Wudu της πόλης Longnan στην Κίνας.

Σεμινάριο επιστημονικού κλαδεύματος ελαιόδεντρων σε κινέζους επιστήμονες και αγρότες. Η εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη είχε ως στόχο να βοηθήσει τον μέσο Kινέζο παραγωγό, ελαιοτριβέα και διακινητή ελαιόλαδου της περιοχής Longnan, καλύπτοντας την ανάγκη συμβουλευτικής και επίδειξης της σωστής χρήσης του κατάλληλου κλαδεύματος για την βέλτιστη θρέψη και άρδευση της καλλιέργειας. Το σεμινάριο πραγματοποίησε ο Αναπλ. Καθ. Εμμ. Καμπουράκης.

Σεμινάριο οργανοληπτικής αξιολόγησης σε κινέζους επιστήμονες. Η εκπαιδευτική αυτή δράση είχε ως στόχο να βοηθήσει τον τοπικό ελαιοτριβέα και διακινητή ελαιόλαδου της περιοχής Longnan να μπορεί να συγκρίνει και να αναγνωρίσει την υψηλή ποιότητα του Ελληνικού ΕΠΕ ως προς τα συνολικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών των κινεζικών ελαιόλαδων.

H δράση πραγματοποιήθηκε από τον Καθ. Φίλιππο Βερβερίδη με επίδειξη Κρητικών τυποποιημένων ελαιοκομικών προϊόντων. Στην παρουσίαση αυτή έγινε παράλληλη αναφορά στην ελληνική ιστορία και μυθολογία του ελληνικού ελαιόλαδου καθώς και της ανάδειξης της τουριστικής ποιότητας της Περιφέρειας Κρήτης.

