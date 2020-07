Την Κυριακή 5 Ιουλίου, ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργανώνει εύκολη, κυκλική απογευματινή πεζοπορία στην περιοχή του οροπεδίου Καθαρού, για να θαυμάσουμε το ολόγιομο φεγγάρι του Ιούλη τηρώντας πάντα τις αποστάσεις και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η διαδρομή μας ξεκινά λίγο πριν από τον οικισμό στο οροπέδιο Kαθαρού. Στόχος μας να ανεβούμε στις δύο κορυφές που βρίσκονται στην βορειανατολική πλευρά του οροπεδίου και προσφέρουν απεριόριστη θέα, από το ακρωτήρι του ‘Αφορεσμένου΄ μέχρι τον ορεινό όγκο της Θρυπτής και από την πόλη του Αγίου Νικολάου μέχρι το Καλό Χωριό και το νησάκι της Ψείρας. Ακολουθούμε, την ώρα του δειλινού, παλιό μονοπάτι που ξετυλίγεται ανάμεσα σε μεγάλους πρίνους και φτάνουμε πριν την δύση του ήλιου, στην κορυφή Άνεφαλάκοι’ (ανέφαλο στην τοπική διάλεκτο σημαίνει σύννεφο). Από υψόμετρο 1512μ. απολαμβάνουμε την μοναδική θέα, την εντυπωσιακή δύση του ήλιου και την μαγευτική ανατολή του φεγγαριού. Ανάλογα με την διάθεση της ομάδας, μπορούμε να ανεβούμε και στην διπλανή ‘Πλατειά κορφή’ σε υψόμετρο 1500μ. που επίσης προσφέρει πανοραμική θέα προς τον κόλπο του Μιραμπέλλου. Επιστρέφουμε στην αφετηρία από παλιό μονοπάτι, που το φωτίζει το φως του φεγγαριού.

àΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας φακό & αντιανεμικό μπουφάν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο, από την οδό Καραμανλή 24 (parking S/M Βασιλόπουλος) στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Λεωνίδας Κλώντζας (τηλ. 694478507)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 2,5 ώρες (χωρίς τις απαραίτητες στάσεις)

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1

Παρακαλούνται όσα μέλη έρθουν μαζί μας να κρατάνε 1-2 πακέτα συσκευασμένων τροφίμων μακράς διάρκειας, ώστε να συγκεντρώσουμε μία επαρκή ποσότητα, που θα αποσταλεί στην οργάνωση ‘Το χαμόγελο του παιδιού’

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο από παλιότερη πεζοπορία της ομάδας, όροι συμμετοχής, εξοπλισμός στο blog του Συλλόγου

https://orsian.blogspot.com/p/25.html

MOONHIKE AT KATHARO - dedicated to the charity 'The Smile of the Child' –

On Sunday, July 5, the Hiking Club of Agios Nikolaos organizes an easy, circular moonhike at the plateau of 'Katharo', to admire the full moon of July, always keeping the distances and the necessary protection measures against COVID-19. Our route starts just before the village at the plateau of 'Katharo'. Our goal is to climb the two peaks located at the northeastern side of the plateau and offer unlimited views, from the cape 'Aforesmenos' (Cursed) to the sierra of 'Thrypti' and from the city of 'Agios Nikolaos' to 'Kalo Chorio' and the island of 'Pseira'. During the sunset, we follow an old path that unfolds between large prairies and before sunset we arrive at the top of 'Anefalakoi' (Clouds). From an altitude of 1512 m, we enjoy the unique view, the impressive sunset and the enchanting sunrise of the moon. Depending on the mood of the team, we can climb to the nearby 'Plateia Korifi' (Broad Peak) at an altitude of 1500 m, which also offers panoramic views of the bay of Mirabello. We return to the starting point of an old path, illuminated by the moonlight.

CAUTION: Please ensure you have a flashlight & windcheater with you DEPARTURE: from Agios Nikolaos, 24 Karamanli Street (parking S/M Vassilopoulos) at 17:00 on Sunday afternoon LEADER: Leonidas Klonzas (tel. 694478507) DURATION: 2.5 hours without stops DIFFICULTY: 1

We will appreciate, any members who join us to donate 1-2 packages of canned long-life food and help us collect a sufficient amount for the organization 'The Smile of the Child'.

More information, photos, from the team's previous hike, terms of participation, equipment on the Association's blog https://orsian.blogspot.com/p/25.html